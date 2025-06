Comunicato Ausl Romagna – Forlì: “CASA DELLA COMUNITA’ DI PREDAPPIO: APERTURA DELL’AMBULATORIO PER VACCINAZIONI (20 GIUGNO)”

(AGENPARL) - Roma, 13 Giugno 2025

(AGENPARL) – Fri 13 June 2025 CASA DELLA COMUNITA’ DI PREDAPPIO

APERTURA DELL’AMBULATORIO PER VACCINAZIONI (20 GIUGNO)

L’U.O. Igiene e Sanità Pubblica di Forlì – Cesena ricorda la prossima apertura

dell’ambulatorio vaccinale e per il rilascio di alcune certificazioni medico legali, presso

la Casa della Comunità di Predappio in via Trieste,4, prevista per la giornata di

venerdì 20 giugno 2025,dalle ore 08:30 alle ore 13:00.

Per effettuare la vaccinazione e le certificazioni è necessario prenotare tramite Cup o

portare la documentazione sanitaria sulle proprie malattie e sulle terapie in corso o recenti.

Le donne in gravidanza e le persone con ferite a rischio possono accedere senza

appuntamento durante l’orario di apertura in tutti gli ambulatori per adulti dell’Ausl

Romagna.