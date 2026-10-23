Schengen: Rojc (Pd), Viminale ostinato su confine italo-sloveno

(AGENPARL) - Roma, 23 Ottobre 2026 - «Dopo le tensioni, l'accordo tra Italia e Spagna dice che se c'è volontà
politica il trattato di Schengen e lo spirito europeo possono prevalere.
Perciò appare ancora più ostinata e ingiustificata la rigidità del Viminale
al confine tra Friuli Venezia Giulia e Slovenia, dove i controlli sono
attivi ormai da tre anni. Per assurdo, mentre le forze dell'ordine stanno
sui confini terrestri, i sindacati di Polizia denunciano scarso personale
all'aeroporto di Ronchi, al porto di Monfalcone e addirittura il sindaco di
Trieste chiede la fine di un presidio inutile». Lo dichiara la senatrice
del Partito Democratico Tatjana Rojc, commentando gli ultimi sviluppi sulle
verifiche alla frontiera italo-slovena dopo che Roma e Madrid hanno
concordato lo stop alla sospensione di Schengen.
"Con la collega Serracchiani e il Pd del Friuli Venezia Giulia – aggiunge
Rojc – abbiamo ripetutamente evidenziato la scarsissima efficacia di questi
blocchi e preoccupazione per la gestione delle risorse umane della pubblica
sicurezza, distolti dalle ordinarie e impellenti mansioni di controllo del
territorio e prevenzione nelle nostre città".
(AGENPARL) - Roma, 23 Ottobre 2026 - «Dopo le tensioni, l'accordo tra Italia e Spagna dice che se c'è volontà