*On. Riccardo De Corato*

*Gruppo Fratelli d’Italia*

*(ALL.FOTO) MILANO, DE CORATO (FDI): «IN ITALIA CORTEI PRO-HAMAS QUASI

SPARITI. IN CITTA’ CONTINUANO GRAZIE A ANTAGONISTI. DOMANI BLOCCO

PIOLA-LAMBRATE»!*

*A sinistra la locandina relativa al corteo di domani in Piola-Lambrate,

divulgata sui Social dagli anarchici. *

*A destra la piantina dei 10 edifici milanesi occupati abusivamente

dagli Anarchici.*

Milano, 13 Giugno 2025 – «Mentre in altre città d’Italia i cortei pro-Gaza

sono quasi spariti, a Milano ogni sabato da ottobre 2023 in poi, Centri

Sociali, anarchici, no-global e antagonisti continuano a sfilare per la

città creando disagi/blocchi a traffico e commercianti. Domani sarà la

volta di Piola e Lambrate, dopo aver nelle scorse settimane, manifestato in

piazza San Babila, piazzale Loreto, viale Monza e via Padova. Tutte queste

manifestazioni in città, si devono anche ad una forte presenza di no-global

che in città già occupa abusivamente 10 stabili (vedi piantina allegata,

ndr). Ai cortei milanesi dei week-end, infatti, si vedono sempre meno arabi

e meno palestinesi ma, in gran parte, anarchici e antagonisti».

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione

Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di

Centrodestra milanesi, *Riccardo De Corato*.