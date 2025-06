COMUNICATO STAMPA – UN Ocean Conference. Barbaro: “Nuove opportunità per le aziende italiane”

(AGENPARL) - Roma, 12 Giugno 2025

UN Ocean Conference. Barbaro: “Nuove opportunità per le aziende italiane”

Nizza, 12 giugno 2025 – A margine della Conferenza delle Nazioni Unite sugli Oceani, il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Claudio Barbaro, ha incontrato la Direttrice Esecutiva del Green Climate Fund (GCF), Mafalda Duarte, in un bilaterale ad alto livello centrato sul rafforzamento della cooperazione Italia-GCF.

L’incontro ha rappresentato un’occasione strategica per riaffermare il solido partenariato tra l’Italia e il principale fondo multilaterale per la finanza climatica globale, in un contesto segnato da crescenti esigenze di sostegno ai Paesi più vulnerabili. Al centro del confronto, anche il contributo del nostro Paese nell’ambito del Piano Mattei, volto a promuovere sviluppo sostenibile e resilienza climatica nei Paesi partner.

Il Green Climate Fund gestisce attualmente un portafoglio di 13,5 miliardi di dollari in finanziamenti diretti, che raggiunge circa 51,9 miliardi includendo il co-finanziamento da parte di altri enti.

“L’Italia continuerà a supportare con convinzione il GCF – ha dichiarato il Sottosegretario Barbaro – sia attraverso contributi finanziari rilevanti, sia con una partecipazione attiva ai processi di governance. In particolare, stiamo lavorando per favorire l’accreditamento diretto del settore privato italiano, che può giocare un ruolo chiave nella realizzazione di progetti strategici nei Paesi in via di sviluppo.”

Durante il bilaterale, è stato ribadito il sostegno dell’Italia al Nuovo Obiettivo Collettivo Quantificato (NCQG) adottato alla COP29, che prevede almeno 300 miliardi di dollari l’anno in finanziamenti climatici per i Paesi in via di sviluppo, per un totale di 1.300 miliardi entro il 2035.

La Direttrice Duarte ha espresso vivo apprezzamento per il sostegno continuo dell’Italia all’azione climatica globale, in particolare verso i Paesi più esposti agli impatti del cambiamento climatico. Ha inoltre ringraziato il nostro Paese per l’appoggio alle riforme del programma “50by30”, mirate a rafforzare l’efficacia e l’impatto del Fondo, e ha accolto con favore la prospettiva di una più stretta collaborazione per l’attuazione del Piano Strategico 2024–2027 del GCF, con un focus specifico sull’adattamento e sulla tutela degli ecosistemi marini e costieri.

