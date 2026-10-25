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martedì 27 Ottobre 2026
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Agenda

AGENDA CAMERA DI DOMANI, LUNEDÌ 26 OTTOBRE

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 25 Ottobre 2026 - AULA
📌 12 Discussioni generali:
•⁠ ⁠Pdl tutela equidi
•⁠ ⁠Mozione disabilità invisibili

COMMISSIONI
📌12_Covid_Audizione del deputato Roberto Speranza, già Ministro della salute

EVENTI
📌 9.30 – Sala del Mappamondo – Giurisdizione, società e politica nel tempo delle democrazie fragili. Futuri probabili per la formazione del capitale umano
📌 10 – Sala del Refettorio – Significato e confini del diritto digitale contemporaneo. Presentazione del libro “Codice del diritto digitale” a cura del prof. S. Orlando. Saluto della vicepresidente Ascani. Diretta webtv
📌 10 – Sala della Regina – Presentazione del volume “50° – 1976 – 2026. Relazione di minoranza”. Messaggio del Presidente della Camera Fontana. Diretta webtv
📌 11.30 – Sala Matteotti – Presentazione del catalogo “Le luci di Caravaggio. L’inizio della modernità nella pittura europea nella collezione Roberto Longhi”. Mollicone
📌 15 – Aula dei Gruppi – Proiezione del documentario “Radioactive. The women of three mile island”. M5S
📌 15 – Sala Matteotti – Sangue, cultura e futuro. L’innovazione a servizio della donazione di sangue e plasma. Mollicone
📌 16 – Sala della Regina – Convegno “X edizione del Premio Donna d’Autore special awards”. A.I.D.E. Nettuno APS
📌 16.30 – Sala del Refettorio – Presentazione del libro “Ventotene. Le radici della nostra libertà” di F. Fornaro. Saluto della vicepresidente Ascani. Diretta webtv

CONFERENZE
📌 13 – Patty L’Abbate. L’acqua come risorsa strategica: governance, sostenibilità e cooperazione sociale
📌 14.30 – Andrea De Maria. Presentazione del libro di Carlo Marzi
📌 17.30 – Fabio Porta. Il grande gioco

(AGENPARL)
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Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

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