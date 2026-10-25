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TV, A DALLA PARTE DEGLI ANIMALI, I CANI DEI CARABINIERI CHE SALVANO VITE, IL PICCOLO ROCKY PRIGIONIERO DI UN CANALE DI SCOLO E VESSICCHIO, ABBANDONATO DA UN PASTORE CHE CERCA UNA NUOVA VITA

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 25 Ottobre 2026 - Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui
I cani che dei carabinieri che, grazie alle loro varie specializzazioni, salvano tantissime vite e prevengono il crimine; un cagnolino intrappolato in un lungo canale di scolo che è stato soccorso dai Vigili del Fuoco in provincia di Trento e la vicenda di un cane abbandonato da un pastore, che oggi è salvo grazie alla Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente. Sono queste alcune delle storie emozionanti della puntata di domenica 25 ottobre di Dalla Parte degli Animali, il programma condotto dall'on. Michela Vittoria Brambilla con Stella e Leo, in onda alle 10.05 su Rete4.
Cani antidroga, antiscippo, antiesplosivo, antiveleno ma anche di ricerca di persone disperse, nei boschi o sotto le macerie di un terremoto o sotto le valanghe. Sono i fantastici quattrozampe addestrati dai carabinieri che, in occasione del settantesimo anniversario del Servizio cinofili dei Carabinieri, ci mostreranno le loro grandissime abilità durante diverse esercitazioni. A Trento i Vigili del Fuoco sono stati avvisati della scomparsa di un cagnolino e, dopo alcune ricerche, si sono accorti che era rimasto intrappolato in un lungo canale di scolo: seguiremo, passo dopo passo, il complesso ma efficace salvataggio fino all'emozionante abbraccio con la sua proprietaria. E ci commuoveremo anche con la storia di Vessicchio, un cane con la "barba", come il compianto direttore d'orchestra, abbandonato da un pastore e aggredito da un branco di cani: rifugiatosi nel giardino di una casa è ora salvo grazie all'impegno di LEIDAA, che l'ha fatto curare dall'ehrlichia e gli sta cercando una casa. E non può mancare una visita al Cras "Stella del Nord" che ha salvato il muflone Ro.
Spazio ai cerca-casa: tra loro Rocco, mix dei border collie con il cuore spezzato, Pepe, che cerca una casa piena d'amore, il micione Junior, che viveva in una colonia felina smantellata e Batman, figlio di una cagnolona sfruttata per i combattimenti clandestini. Ad aver trovato una casa speciale sono invece Nino, Potter e Vasco Rossi, gli inseparabili compagni a quattro zampe di Corinne Cléry.
Dalla Parte degli Animali è un programma Mediaset, regia di Fabio Villoresi e a cura di Carlo Gorla. Va in onda tutte le domeniche su Retequattro, e in replica su La 5, ed il martedì in seconda serata sempre su Retequattro.

(AGENPARL)
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