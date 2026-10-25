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Politica Interna

Lega, Loizzo: confermata leadership Salvini con largo consenso, avanti con nostre battaglie

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 25 Ottobre 2026 - “La Lega oggi ha dato un grande segnale di forza e unità e ha indicato quale dovrà essere la direzione da seguire in questi ultimi mesi di legislatura.
Innanzitutto, è stata riconfermata la leadership, autorevole e con una larghissima base di consenso, di Matteo Salvini come segretario federale. Il dibattito interno è sano e libero, ma i numeri parlano chiaro e non lasciano spazio a equivoci o dubbi.
Come ha detto il Segretario Salvini, abbiamo preso un impegno. Abbiamo preso un impegno con tutta la nostra comunità di portare avanti i nostri valori e le nostre battaglie e non di cedere il passo a chi vorrebbe fare dell’Italia un Paese diverso da quello che vogliono i nostri elettori.
Quella che stiamo vivendo è una ripartenza che ci porterà ad affrontare le politiche con nuova energia e tanto ottimismo, forti delle nostre idee e dei risultati raggiunti dal Governo di centrodestra grazie al nostro contributo. Ringrazio Matteo Salvini per quello che ha fatto e per quello che farà per la crescita della Lega, con la dedizione e il carisma che ne fanno un politico e un leader con uno straordinario consenso personale”.

Lo dichiara la deputata della Lega Simona Loizzo.

(AGENPARL)
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