Congresso, Lazzarini (Lega): “Pieno sostegno a Matteo Salvini. Ora avanti, più uniti che mai”

(AGENPARL) - Roma, 25 Ottobre 2026 - “Ho votato convintamente Matteo Salvini anche in questa occasione e sono felice della sua rielezione. Dal 2013 a oggi ha guidato la Lega attraverso passaggi importanti, portando avanti le nostre battaglie e assumendosi responsabilità di governo, prima al Ministero dell’Interno e oggi a quello delle Infrastrutture. Da veneta, continuerò a sostenere anche la battaglia per l’autonomia, che resta centrale per il nostro territorio e per il futuro del movimento. Ora il congresso è alle spalle: da domani si torna a lavorare e a lottare per il bene della Lega. Le sfide che ci aspettano richiedono una squadra unita e concentrata sugli obiettivi”.
Così la deputata della Lega Arianna Lazzarini.