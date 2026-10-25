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Politica Interna

Lega, Di Rubba: Matteo Salvini rieletto segretario federale. Al suo fianco, con lo sguardo alle prossime sfide

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 25 Ottobre 2026 - “Matteo Salvini è stato rieletto segretario federale della Lega. Il Congresso di Milano è stato un appuntamento importante per il nostro movimento, al quale ho avuto l’onore di arrivare dopo aver accompagnato la Lega, nelle scorse settimane, nel ruolo di reggente e vicesegretario federale vicario. Una responsabilità che ho assunto con grande orgoglio e per la quale ringrazio Matteo Salvini per la fiducia che ha riposto in me. Voglio ringraziare tutti i militanti, gli amministratori e le persone che ogni giorno lavorano per la Lega, nelle sezioni, nelle piazze e nelle istituzioni. È grazie a loro che questa grande comunità continua a vivere, a crescere e a guardare avanti, senza mai dimenticare le proprie origini. Lo racconta anche il nuovo simbolo Lega Italia Federale, che custodisce la nostra storia e la nostra identità, a partire da Alberto da Giussano, che ogni giorno portiamo con orgoglio sulla nostra giacca.
Ci aspettano nuove sfide, da affrontare insieme, con le nostre radici ben salde e lo sguardo rivolto al futuro. Continueremo a lavorare ogni giorno sui territori, al fianco dei nostri militanti e delle nostre comunità, uniti attorno al nostro leader, con determinazione e responsabilità per affrontare le sfide che ci attendono”.

Così Alberto Di Rubba, deputato e tesoriere della Lega, a margine del Congresso Federale di Milano.

(AGENPARL)
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