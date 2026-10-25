Teatro Parioli Costanzo- Cosa accade dietro le quinte di un sipario? Anna Mazzamauro al Teatro Parioli Costanzo con “Brava, bravissima…anche meno”, tra retroscena e confessioni spiazzianti

(AGENPARL) - Roma, 25 Ottobre 2026 - Cosa succede dietro le quinte di un sipario durante le prove di uno spettacolo? Si ripassano le battute, copione alla mano, si perfezionano i momenti musicali e si stempera la tensione scherzando con i colleghi. Tra retroscena e confessioni spiazzanti Anna Mazzamauro arriva sul palco del Teatro Parioli Costanzo, dal 29 al 30 ottobre 2026, con lo spettacolo “Brava, bravissima…anche meno”, portando sul palco proprio quel caos vivo e brillante che precede ogni performance . Un testo che è un concentrato di comicità, canto, musica e avanspettacolo, durante il quale l’artista gioca con la sua femminilità fino a dichiarare che vorrebbe tanto essere irresistibile, giovane e fatale, per poi smentire e riderci sopra. Non una pièce tradizionale, ma una performance magistrale su come «far vivere il palco», durante la quale Anna Mazzamauro non sale in cattedra, anzi scende dal piedistallo prima ancora che qualcuno tenti di mettercela. Con la lucidità e la bravura delle grandi attrici la protagonista si misura nella finzione scenica con musicisti, una sarta e un tecnico che diventano attori, interlocutori e suoi complici. Scritto dalla stessa Mazzamauro, diretto da Livio Galassi, con Paolo Bonanni e Sasà Calabrese al pianoforte, lo spettacolo, prodotto da Nicola Canonico per GoodMood, intraprende un viaggio tra dialoghi e canzoni fino ad arrivare anche al celebre personaggio della Signorina Silvani, che l’ha resa celebre al cinema e che finisce nel mirino della sua ironia. Mazzamauro prende le distanze da quell’immagine per mostrare al pubblico un repertorio più ampio, nel quale la parola incontra il canto e il divertimento lascia affiorare passaggi più seri. È questa libertà a rendere l’appuntamento da non perdere: vedere un’attrice capace di mettere in gioco anche la propria notorietà, di trasformare i suoi personaggi in materiale comico e di condividere la scena senza rinunciare alla forza della propria presenza. Il risultato è un atto unico di novanta minuti dove il pubblico non è semplice spettatore, ma testimone di un vero talento che sa dominare lo spazio con una battuta, un silenzio, una risata o uno sguardo, il tutto con il coraggio di non prendersi mai sul serio.
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