La vicepresidente Anna Ascani oggi, in rappresentanza della Camera dei deputati, alla prima di “Ricordati ragazza”, il film di Claudia Gerini presentato alla Festa del Cinema di Roma

(AGENPARL) - Roma, 25 Ottobre 2026 - 📽️La vicepresidente Anna Ascani oggi, in rappresentanza della Camera dei deputati, alla prima di “Ricordati ragazza”, il film di Claudia Gerini presentato alla Festa del Cinema di Roma.
📌La Camera ha collaborato alla realizzazione del film nell’ambito delle iniziative per gli ottant’anni dell’Assemblea costituente e del primo voto delle donne italiane.
Tra i temi al centro del film: la storia delle conquiste femminili, il ruolo delle Madri Costituenti, il valore della partecipazione.
🎞️Nel cast anche Paola Minaccioni, Pia Engleberth, Lia Grieco e Caterina Quintavalla. 👉Di seguito l’intervista ad Ascani
(AGENPARL) - Roma, 25 Ottobre 2026 - 📽️La vicepresidente Anna Ascani oggi, in rappresentanza della Camera dei deputati, alla prima di “Ricordati ragazza”, il film di Claudia Gerini presentato alla Festa del Cinema di Roma.