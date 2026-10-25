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Politica Interna

Plures S.p.A., Mazzetti (FI): “Responsabilità del fallimento è del PD e di Biffoni, inutile eludere con frasi di comodo

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 25 Ottobre 2026 - "Grave aver evitato proprio adesso la discussione in Consiglio comunale".

Prato, 24 ott. – Solo ora, a ricorso contro ATO – cioè contro i Comuni – ormai depositato, Biffoni, sindaco della seconda città per quote dentro Plures S.p.A., trova il coraggio di parlare? Solo ora si rende conto dei problemi lasciati irrisolti per anni? E fino ad oggi, oltre a difendere per partito preso le scelte di Plures e i posti di vertice occupati spesso da amici di corrente, come ha difeso gli interessi dei pratesi? Lo stesso Biffoni che, con la sua Giunta e la sua maggioranza, ha evitato una discussione aperta e trasparente in Consiglio comunale, il luogo dal quale deriva la sua autorità dentro ATO Toscana Centro. Non una parola sugli aumenti della TARI, non una parola sullo stallo impiantistico, non una parola sul destino di un impianto fondamentale come Gida. La partita della multiutility, che sta definitivamente naufragando dopo anni di stallo, è prima di tutto responsabilità del Partito Democratico, responsabilità che Biffoni non può eludere con qualche frase di comodo. Ora serve una completa discontinuità al vertice di Plures. La strada verso la gestione unitaria dei servizi pubblici è una scelta giusta, ma non è più possibile andare avanti in questo modo, soprattutto senza la quotazione in Borsa. Ci sono precise responsabilità e precisi errori sia nel management sia nei sindaci, attuali e pregressi, come Biffoni.

(AGENPARL)
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