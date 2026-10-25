Close Menu
Trending
martedì 27 Ottobre 2026
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Lega, Ottaviani: dal congresso, nuova Lega Italia e federale

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 25 Ottobre 2026 - “Il congresso straordinario ha restituito al Paese il consolidamento dell’immagine di un partito nazionale e federale, fortemente radicato sui territori, con una classe dirigente che rilancia quotidianamente le esigenze di famiglie ed imprese. La conferma di Matteo Salvini, all’esito di un confronto congressuale sereno ma intenso nei contenuti, sui diversi modelli di sviluppo e di ingegneria sociale dell’Italia, ha dimostrato come il dibattito interno in democrazia sia una risorsa solo quando si arrivi alla fine ad una sintesi, dopo che i delegati hanno votato personalmente e senza il click virtuale del palmare, rimanendo ben distanti da quelle pantomime a sinistra, dove ancora, dopo anni, ci si interroga su come fare le primarie, magari consentendo il collegamento on line anche ai monaci tibetani. Il pluralismo interno, fonte di vera democrazia, non di mera facciata, tra le tesi congressuali di Salvini e quelle di Garavaglia, è risultato ulteriormente mediato ed arricchito dalla lucidità dell’invito di Giorgetti a continuare a lavorare nella direzione di un Movimento nazionale e non nazionalista, poiché la sobrietà delle soluzioni, in economia ed in politica estera, corrisponde alla forza del progetto, che va declinato nel breve, ma soprattutto nel medio e lungo periodo. Questa è anche la visione di Europa che ci appartiene, che non è quella targata Von der Leyen, che ha distrutto la produzione dell’automotive e dell’industria strategica del vecchio continente, inventandosi un Green Deal capace solo di affamare, senza razionalizzare ed armonizzare in alcun modo il rapporto tra ambiente e competitività economica. Questo è l’obiettivo, invece, del nostro movimento, dopo Milano, con il nuovo simbolo della Lega Italia Federale e, soprattutto, nazionale”.

Lo dichiara il deputato della Lega Nicola Ottaviani.

(AGENPARL)
Share.

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl