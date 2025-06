REGIONE LAZIO, APPROVATO PIANO OPERATIVO PER LO SVILUPPODI CAMMINI E CICLOVIE NELL’AREA DEL CRATERE SISMICO

(AGENPARL) - Roma, 8 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sun 08 June 2025 UFFICIO STAMPA DEL PRESIDENTE

COMUNICATO STAMPA

REGIONE LAZIO, APPROVATO PIANO OPERATIVO PER LO SVILUPPO

DI CAMMINI E CICLOVIE NELL’AREA DEL CRATERE SISMICO

Roma, 8 giugno 2025 – Continua il lavoro della Giunta regionale per lo sviluppo di un sistema infrastrutturale dei cammini e delle ciclovie per accogliere il turismo e valorizzare l’economia del Lazio.

Su proposta dell’assessore alle Politiche di ricostruzione e alle Infrastrutture, Manuela Rinaldi, di concerto con l’assessore al Turismo e all’Ambiente, Elena Palazzo, l’assessore all’Agricoltura, ai Parchi e alle Foreste, Giancarlo Righini e con l’assessore alla Cultura, Simona Baldassarre, la Giunta regionale ha infatti adottato il Piano operativo per lo sviluppo di sistema infrastrutturale ciclopedonale nell’area del Cratere sismico laziale.

Con il Piano saranno condotti a termine i progetti finanziati, per oltre 5,6 milioni di euro, della “Ciclovia Monti reatini – Valle del Velino” che riguarda ben 15 Comuni del Cratere. Non solo.