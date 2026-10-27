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Politica Interna

Presentazione del Rapporto ASviS 2026 mercoledì 28 ottobre alla Camera dei Deputati

RedazioneBy Nessun commento4 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2026 - Arrivato alla sua 11esima edizione, il documento annuale realizzato dall’Alleanza descrive la situazione dell’Italia rispetto al raggiungimento dei target dell’Agenda 2030, avanzando proposte e raccomandazioni alle forze politiche.

Si terrà mercoledì 28 ottobre 2026, alle ore 10.00, presso l’Aula dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati, a Roma (via di Campo Marzio 78), l’evento di presentazione del documento annuale sullo stato di avanzamento dell’Italia rispetto all’Agenda 2030, redatto dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) grazie al contributo delle rete di esperti delle organizzazioni aderenti. 

A quattro anni dalla scadenza dell’Agenda 2030, il Rapporto ASviS 2026 “L’Italia e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile” propone una fotografia organica e complessiva dello stato del Paese, l’ultima prima delle prossime elezioni politiche. Attraverso dati, scenari e proposte, il Rapporto, giunto alla sua 11esima edizione, misura la distanza del mondo, dell’Unione europea e dell’Italia dagli Obiettivi di sviluppo sostenibile e individua le politiche trasformative possibili, in campo economico, sociale, ambientale e istituzionale, sia per l’Unione europea che per l’Italia.

L’incontro metterà a confronto istituzioni nazionali ed europee, governo, protagonisti dell’economia e forze politiche sulle decisioni necessarie per coniugare crescita, coesione sociale, tutela dell’ambiente, competitività, pace e giustizia tra le generazioni, alla vigilia della discussione sul Quadro Finanziario Pluriennale europeo 2028-2034 e della definizione della Legge di Bilancio 2027.

Programma

Modera: Elisa Benedetta Anzaldo, TG1

10:00 – 10:20 Saluti istituzionali

                       Anna Ascani, Vicepresidente della Camera dei Deputati

                       Marcella Mallen, Presidente dell’ASviS

10:20 – 10:40 Il Rapporto ASviS 2026

                       Enrico Giovannini, Direttore Scientifico dell’ASviS

10:40 – 11:00 L’impegno del Governo

                      Tommaso Foti, Ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR

11:00 – 11:10 L’impegno dell’Unione europea per la giustizia sociale  

                       Mario Nava, Direttore generale, DG per l’Occupazione, gli affari sociali e l’inclusione della Commissione europea

11:10 – 11:30 Il mondo che verrà: competenze e istruzione per il futuro

                     Stefano Scarpetta, Chief Economist dell’Ocse

11:30 – 11:50 Un mondo multipolare e la sfida della sostenibilità 

                      Monica Maggioni, Rai

11:50 – 12:10 L’impegno delle istituzioni finanziarie per la stabilità e la sostenibilità

                      Paolo Angelini, Direttore generale della Banca d’Italia

12:10 – 13:00 L’impegno dei partiti in vista delle elezioni politiche  

                      Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati*

                      Chiara Braga, capogruppo del Partito Democratico alla Camera dei Deputati

                      Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati*

                      Riccardo Ricciardi, capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati

13:00 – 13:15 Conclusioni

                      Pierluigi Stefanini, Presidente dell’ASviS 

(AGENPARL)
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