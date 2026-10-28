visita guidata camec 1/11

(AGENPARL) - Roma, 28 Ottobre 2026 - Un'occasione per scoprire e approfondire l'opera di uno dei protagonisti dell'arte contemporanea italiana. Appuntamento alle ore 17.00, in collaborazione con gli Amici del CAMeC
L'iniziativa, organizzata in collaborazione con l'associazione Amici del CAMeC, offrirà ai partecipanti l'opportunità di approfondire la conoscenza delle opere esposte e di scoprire un periodo particolarmente significativo della ricerca artistica di Francesco Clemente, caratterizzato dalla centralità del disegno come forma espressiva autonoma e strumento privilegiato di sperimentazione.
La mostra si concentra sulla produzione dell'artista tra il 1975 e il 1980, anni fondamentali per la definizione del suo linguaggio creativo, nei quali il disegno assume un ruolo centrale nell'elaborazione di immagini, simboli e suggestioni che caratterizzeranno il suo percorso successivo.
Attraverso il percorso guidato, il pubblico potrà osservare da vicino le opere e approfondire i temi, le tecniche e le caratteristiche espressive della ricerca di Clemente, cogliendo il valore del disegno non soltanto come fase preparatoria, ma come autentico protagonista della creazione artistica.
La visita rappresenta un'opportunità per vivere il museo come luogo di scoperta, conoscenza e partecipazione, valorizzando il patrimonio artistico contemporaneo e favorendo un dialogo diretto tra le opere e i visitatori.
La partecipazione alla visita guidata è gratuita.
Per prenotazioni è possibile scrivere all'indirizzo .
INFORMAZIONI E CONTATTI
CAMeC – Centro d'Arte Moderna e Contemporanea
FB/IG @camec.laspezia
Biglietti:
Collezione permanente
intero 10 euro
ridotto 5 euro per giovani under 26 e adulti over 65
sempre gratuito per i residenti della provincia della Spezia
Collezione permanente + mostra temporanea
intero 15 euro
ridotto 8 euro per giovani under 26 e adulti over 65
5 euro per i residenti della provincia della Spezia
Ingresso gratuito per Collezione e Mostre
under 18
scolaresche e docenti di accompagnamento
persone con disabilità e per loro eventuale accompagnatore
giornalisti con regolare tessera dell'Ordine Nazionale