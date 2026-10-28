Università di Camerino – “KreativEU: ad Unicam una settimana per costruire l’università europea

(AGENPARL) - Roma, 28 Ottobre 2026 - *KreativEU: ad Unicam una settimana per costruire l'università europea*
*Camerino, 27 ottobre 2026* – Costruire uno spazio europeo della conoscenza
attraverso la collaborazione tra università, il coinvolgimento delle
comunità accademiche e la valorizzazione del patrimonio culturale
condiviso. Con questo obiettivo si è aperta questa mattina, nell'Agorà del
ChIP dell'Università di Camerino, la settimana dedicata agli incontri e
alle attività di "KreativEU", l'Alleanza europea di cui Unicam è l'unico
partner italiano.
La settimana, ospitata dall'Ateneo dal 26 al 31 ottobre, riunisce a
Camerino i rettori o loro rappresentanti di tutte le undici università
partner, insieme a docenti e personale amministrativo coinvolti nelle
attività dell'Alleanza, per un totale di circa centoventi partecipanti.
Un'occasione di confronto per consolidare la collaborazione e dare forma a
un campus europeo condiviso, capace di offrire nuove opportunità di
formazione, ricerca e mobilità.
La giornata inaugurale si è aperta con il saluto del Rettore Graziano Leoni
e l'introduzione di Renato De Leone, coordinatore istituzionale KreativEU
per l'Università di Camerino. Sono seguiti gli interventi del Presidente
dell'Alleanza João Freitas Coroado, del Segretario generale Célio Gonçalo
Marques e del Prorettore vicario con delega all'internazionalizzazione
Emanuele Tondi, componente del Managing Board di KreativEU. A portare la
voce della comunità studentesca sono stati Rebeka Juhászova ed Edoardo
Pettinari, rispettivamente Presidente e Vicepresidente della Student Union
dell'Alleanza. Le conclusioni sono state affidate a Renato De Leone.
Avviata nel gennaio 2025 e cofinanziata dalla Commissione europea
nell'ambito dell'azione "European Universities" del programma Erasmus+,
KreativEU riunisce undici università di altrettanti Paesi: Italia,
Portogallo, Bulgaria, Repubblica Ceca, Germania, Paesi Bassi, Polonia,
Romania, Slovacchia, Svezia e Turchia. Il progetto, che proseguirà fino al
2028, dispone di un contributo complessivo di 14,4 milioni di euro, di cui
oltre 1,5 milioni destinati a Unicam. Cultura, creatività e patrimonio
condiviso sono i punti di partenza per rafforzare la cooperazione nella
didattica e nella ricerca e promuovere innovazione, inclusione e sviluppo
sostenibile.
La settimana proseguirà con incontri e attività di lavoro dell'Alleanza. Un
appuntamento centrale sarà domani mercoledì 28 ottobre con l'inaugurazione
del 691mo anno accademico dell'Università di Camerino, dedicata al tema
"Essere Università, costruire Europa". La cerimonia ospiterà anche
l'intervento del Presidente di KreativEU João Freitas Coroado e sarà
seguita dal KreativEU Day: le postazioni delle università partner
offriranno alla comunità universitaria l'opportunità di conoscere più da
vicino gli atenei dell'Alleanza e le prospettive di collaborazione.
La partecipazione di Unicam all'Alleanza europea e la settimana dedicata a
KreativEU rappresentano un percorso che intreccia la storia di Unicam con
il suo impegno nella costruzione dell'Europa attraverso la conoscenza e la
partecipazione.
Area Comunicazione e Public En