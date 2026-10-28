Università di Camerino – “KreativEU: ad Unicam una settimana per costruire l’università europea

*KreativEU: ad Unicam una settimana per costruire l'università europea*

*Camerino, 27 ottobre 2026* – Costruire uno spazio europeo della conoscenza

attraverso la collaborazione tra università, il coinvolgimento delle

comunità accademiche e la valorizzazione del patrimonio culturale

condiviso. Con questo obiettivo si è aperta questa mattina, nell'Agorà del

ChIP dell'Università di Camerino, la settimana dedicata agli incontri e

alle attività di "KreativEU", l'Alleanza europea di cui Unicam è l'unico

partner italiano.

La settimana, ospitata dall'Ateneo dal 26 al 31 ottobre, riunisce a

Camerino i rettori o loro rappresentanti di tutte le undici università

partner, insieme a docenti e personale amministrativo coinvolti nelle

attività dell'Alleanza, per un totale di circa centoventi partecipanti.

Un'occasione di confronto per consolidare la collaborazione e dare forma a

un campus europeo condiviso, capace di offrire nuove opportunità di

formazione, ricerca e mobilità.

La giornata inaugurale si è aperta con il saluto del Rettore Graziano Leoni

e l'introduzione di Renato De Leone, coordinatore istituzionale KreativEU

per l'Università di Camerino. Sono seguiti gli interventi del Presidente

dell'Alleanza João Freitas Coroado, del Segretario generale Célio Gonçalo

Marques e del Prorettore vicario con delega all'internazionalizzazione

Emanuele Tondi, componente del Managing Board di KreativEU. A portare la

voce della comunità studentesca sono stati Rebeka Juhászova ed Edoardo

Pettinari, rispettivamente Presidente e Vicepresidente della Student Union

dell'Alleanza. Le conclusioni sono state affidate a Renato De Leone.

Avviata nel gennaio 2025 e cofinanziata dalla Commissione europea

nell'ambito dell'azione "European Universities" del programma Erasmus+,

KreativEU riunisce undici università di altrettanti Paesi: Italia,

Portogallo, Bulgaria, Repubblica Ceca, Germania, Paesi Bassi, Polonia,

Romania, Slovacchia, Svezia e Turchia. Il progetto, che proseguirà fino al

2028, dispone di un contributo complessivo di 14,4 milioni di euro, di cui

oltre 1,5 milioni destinati a Unicam. Cultura, creatività e patrimonio

condiviso sono i punti di partenza per rafforzare la cooperazione nella

didattica e nella ricerca e promuovere innovazione, inclusione e sviluppo

sostenibile.

La settimana proseguirà con incontri e attività di lavoro dell'Alleanza. Un

appuntamento centrale sarà domani mercoledì 28 ottobre con l'inaugurazione

del 691mo anno accademico dell'Università di Camerino, dedicata al tema

"Essere Università, costruire Europa". La cerimonia ospiterà anche

l'intervento del Presidente di KreativEU João Freitas Coroado e sarà

seguita dal KreativEU Day: le postazioni delle università partner

offriranno alla comunità universitaria l'opportunità di conoscere più da

vicino gli atenei dell'Alleanza e le prospettive di collaborazione.

La partecipazione di Unicam all'Alleanza europea e la settimana dedicata a

KreativEU rappresentano un percorso che intreccia la storia di Unicam con

il suo impegno nella costruzione dell'Europa attraverso la conoscenza e la

partecipazione.

Area Comunicazione e Public En