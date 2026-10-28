CUCINA ITALIANA, CERRETO (FDI): DA BORGHESE UN RICONOSCIMENTO AL LAVORO DEL GOVERNO MELONI

(AGENPARL) - Roma, 28 Ottobre 2026 - «L'apprezzamento espresso da Alessandro Borghese a Pulp Podcast per il lavoro del Governo Meloni nella valorizzazione della cucina italiana è un segnale significativo, perché arriva da chi conosce e rappresenta ogni giorno questo patrimonio. La cucina italiana è cultura, identità e legame con i territori, non a caso èdiventata patrimonio dell'umanità grazie al Governo Meloni. Promuoverla nel mondo significa dare valore anche agli agricoltori, ai produttori e ai ristoratori che ne custodiscono la qualità. È la direzione sostenuta dal Governo Meloni e dal ministro Francesco Lollobrigida, con un impegno che trova riconoscimento anche al di fuori del confronto politico».
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