Manovra. Scotto (Pd), piena di mance e senza alcuno slancio su emergenza salari

(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2026 - Si annuncia una manovra striminzita piena di mance corporative e senza alcuno slancio sull'emergenza salariale. Il potere d'acquisto è stato mangiato del 9 per cento negli ultimi quattro anni, ma si va avanti con detassazioni limitate e flat tax. C'è un'unica misura che possono mettere in campo se vogliono sostenere i redditi di chi lavora: restituire il fiscal drag, il drenaggio fiscale sugli stipendi che hanno perso 25 miliardi. Pannicelli caldi come il "fondino" sulla flessibilità in uscita per chi va in pensione che varrà – forse – non a partire dal 2027. Un assegno postdatato per consentire alla Lega di fare campagna elettorale.
Roma, 27 ottobre 2026