LISTE ATTESA, QUARTINI (M5S): “MELONI CANTA VITTORIA, MA NUMERI LA SMENTISCONO

(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2026 - Roma, 27 ott. – "Giorgia Meloni continua a cantare vittoria sulla sanità, ma ogni volta viene smentita dai numeri e dai dati degli organismi indipendenti. Oggi la premier si riempie la bocca di un inesistente successo sulle liste d'attesa, sostenendo che aumentano i numeri di visite effettuate e diminuiscono i tempi di attesa. Peccato che lo stesso report di Agenas che Meloni usa per la sua propaganda sottolinei enormi criticità, dalle attese su varie visite specialistiche alle profonde differenze territoriali, dall'utilizzo improprio delle priorità alle carenze nella presa in carico dei pazienti. Allo stesso modo, Istat ci dice 5,6 milioni di cittadini, circa un italiano su dieci, continua a rinunciare alle cure. Infine, l'ultima elaborazione indipendente di Salutequità, secondo cui solo tre regioni garantiscono il rispetto dei tempi massimi per le visite e addirittura soltanto due per gli esami. Numeri e dati incontrovertibili, che però vengono ignorati da meloni e dai suoi sodali, perché dannosi per la loro squallida propaganda sul tema della salute. Esiste una sola possibile soluzione per la soluzione del problema delle liste d'attesa: ingenti investimenti, che noi proponiamo di reperire dalla sanità privata. Per garantire davvero tempi congrui per visite ed esami degli italiani, da Nord a Sud". Lo scrive in una nota Andrea Quartini, deputato del Movimento 5 Stelle in Commissione Affari Sociali e Coordinatore del Comitato Salute e Inclusione Sociale del M5S.
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