*On. Riccardo De Corato*

*Gruppo Fratelli d’Italia*

*MILANO, MAROCCHINO RICERCATO ARRESTATO IN CENTRALE, DE CORATO (FDI): «CON

DL SICUREZZA DELINQUENTI STRANIERI RESTERANNO IN GALERA. TROPPI

PREGIUDICATI IN CITTA’».*

Milano, 08 Giugno 2025 – «Ringrazio gli agenti della Polfer che due giorni

fa, all’interno della Stazione Centrale di Milano durante alcuni controlli,

hanno arrestato un marocchino di 46 anni che era ricercato da 5 anni per

una innumerevole serie di reati. Purtroppo, a Milano in particolare, sono

molti i casi di cittadini stranieri che nonostante siano pregiudicati

girano liberamente per le strade della città. Come abbiamo visto con il

marocchino, che aveva ricevuto un provvedimento di carcerazione dalla

Procura di Firenze, la gran parte di questi malviventi da tutta Italia si

dirigono nel capoluogo lombardo. Questo lo si deve ad una leggerezza dei

magistrati italiani che, nei loro confronti, hanno spesso e volentieri un