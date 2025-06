(AGENPARL) - Roma, 7 Giugno 2025

On. Riccardo De Corato

Gruppo Fratelli d'Italia

*(ALL.FOTO) MILANO, VIOLENTA EX COMPAGNA NEL CENTRO SOCIALE LAMBRETTA, DE

CORATO (FDI): «SGOMBERARE SUBITO TUTTI I CENTRI SOCIALI TOLLERATI DA ANNI

DA COMUNE E MAGISTRATURA».*

A sinistra la piantina dei 10 edifici milanesi occupati abusivamente dagli Anarchici.

dagli Anarchici. *

*A destra la nuova sede, concessa dal Comune di Milano, del Centro Sociale

“Il Lambretta” in via Rizzoli dove è avvenuta la violenza sessuale della

ragazza salvadoregna*

Milano, 07 Giugno 2025 – «Ringrazio la Procura di Milano e la Polizia di

Stato per aver arrestato l’uomo che avrebbe violentato il mese scorso una

salvadoregna di 50 anni all’interno del Centro Sociale “Lambretta” di via

Rizzoli a Milano. I 10 edifici milanesi occupati abusivamente da anarchici

e no-global, vanno subito sgomberati perché, come abbiamo visto,

all’interno di quelle strutture succede di tutto. I Centri Sociali vanno

subito chiusi perché spesso e volentieri sono frequentati da malviventi e

criminali come accaduto, per esempio, a Torino dove la sede di Fratelli

d’Italia è stata assaltata da loro. Non capisco il perché, ancora oggi, a

Milano sia il Comune che la Magistratura, che lo fanno da anni, continuano

a tollerarli. Per esempio, la proprietà dello stabile di viale Monterosa,

dove ha sede “Il Cantiere”, da diverso tempo chiede lo sgombero perché

vuole rimpossessarsi della propria struttura. Per non parlare, poi, dei

decennali abusivi del Leoncavallo nello stabile di via Watteau che, in

alcune circostanze, hanno caricato le Forze di Polizia».

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione

Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di

Centrodestra milanesi, *Riccardo De Corato*.