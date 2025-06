(AGENPARL) - Roma, 6 Giugno 2025

(AGENPARL) – Fri 06 June 2025 Camera dei Deputati

Ufficio stampa Comunicato

6 giugno 2025

Semplificazione e digitalizzazione amministrativa, audizione Ferro – Giovedì alle 8.30 diretta webtv

Giovedì 12 giugno, alle ore 8.30, presso l’Aula del VI piano di Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare per la semplificazione, in merito all’indagine conoscitiva in materia di semplificazione e digitalizzazione delle procedure amministrative nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione, svolge l’audizione della sottosegretaria per l’Interno, Wanda Ferro. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.

Com04278