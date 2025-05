(AGENPARL) - Roma, 31 Maggio 2025

Massa Lombarda, 30 maggio 2025

MASSA LOMBARDA CONQUISTA LA SERIE A1 DI BILIARDO

Vittoria ai playoff contro Villanova. La Massese 1 trionfa in finale con il punteggio di 4-1

È festa grande per il biliardo di Massa Lombarda. La Massese 1 corona una stagione da incorniciare con la promozione in Serie A1, massima categoria del campionato regionale. La formazione, che gioca le partite casalinghe alla Bocciofila, ha superato con autorità Bbzo Cafe Villanova nella finale dei playoff di Serie A2, imponendosi con un netto 4-1.

Una prestazione solida, quella della squadra di Massa Lombarda, che ha saputo gestire con lucidità l’incontro decisivo, confermando il grande lavoro svolto durante l’intera stagione. Con questa vittoria la Massese 1 scrive una nuova pagina di storia sportiva riportando il nome del comune romagnolo ai vertici del panorama nazionale del biliardo.

Ora la Massese 1 guarda con ambizione al prossimo campionato di Serie A1, pronti a confrontarsi con i migliori giocatori italiani. I giocatori protagonisti del successo ottenuto ai playoff di Cervia sono: Lelli, Cillani, Falcini, Pirazzoli, Ludovico, Iannelli, Rensi, Negrini, Camprincoli. Tra questi c’è anche Cristofori Valentino, che quest’anno si è distinto nelle selezioni Master delle due specialità Goriziana e Boccette.

Comune di Massa Lombarda