Close Menu
Trending
mercoledì 21 Ottobre 2026
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Richetti (Az), Piantedosi subito in Parlamento sui disordini a Milano

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read
AZIONE

(AGENPARL) - Roma, 21 Ottobre 2026 - *Slogan e ideologia non bastano per affrontare la crisi attuale*

"Ci associamo alla richiesta di informativa al ministro Matteo Piantedosi
sui recenti disordini nelle città. Esprimo la nostra solidarietà e il
ringraziamento alle Forze dell'ordine che hanno cercato di riportare
l'ordine e ai cittadini e commercianti che hanno subito le violenze. Spero
che l'informativa del ministro degli Interni sia l'occasione per avere
risposte diverse da quelle ideologiche che stiamo ascoltando da alcuni
giorni. Non si può rispondere con il cedimento ideologico come fatto fin
qui dal governo. Piuttosto, sarebbero necessarie risposte concerete e
puntuali, come quelle che aspettiamo alle interrogazioni del collega
Fabrizio Benzoni al ministro Piantedosi sul numero di poliziotti
effettivamente presenti sulle strade. Perché ci risulta che il governo più
securitario della storia italiana ha messo meno agenti nelle strade delle
nostre città rispetto ai governi che lo hanno preceduto; il saldo tra nuove
assunzioni e pensionamenti è infatti negativo. E questo dopo che la
maggioranza ha bocciato tutte le proposte delle opposizioni per nuove
assunzioni nel comparto sicurezza. Le ideologie e gli slogan non bastano
più per affrontare la crisi attuale. Il problema è prevenire le violenze
pacificamente".

nell'Aula di Montecitorio.

(AGENPARL)
Share.

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl