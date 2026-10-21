Richetti (Az), Piantedosi subito in Parlamento sui disordini a Milano

(AGENPARL) - Roma, 21 Ottobre 2026 - *Slogan e ideologia non bastano per affrontare la crisi attuale*
"Ci associamo alla richiesta di informativa al ministro Matteo Piantedosi
sui recenti disordini nelle città. Esprimo la nostra solidarietà e il
ringraziamento alle Forze dell'ordine che hanno cercato di riportare
l'ordine e ai cittadini e commercianti che hanno subito le violenze. Spero
che l'informativa del ministro degli Interni sia l'occasione per avere
risposte diverse da quelle ideologiche che stiamo ascoltando da alcuni
giorni. Non si può rispondere con il cedimento ideologico come fatto fin
qui dal governo. Piuttosto, sarebbero necessarie risposte concerete e
puntuali, come quelle che aspettiamo alle interrogazioni del collega
Fabrizio Benzoni al ministro Piantedosi sul numero di poliziotti
effettivamente presenti sulle strade. Perché ci risulta che il governo più
securitario della storia italiana ha messo meno agenti nelle strade delle
nostre città rispetto ai governi che lo hanno preceduto; il saldo tra nuove
assunzioni e pensionamenti è infatti negativo. E questo dopo che la
maggioranza ha bocciato tutte le proposte delle opposizioni per nuove
assunzioni nel comparto sicurezza. Le ideologie e gli slogan non bastano
più per affrontare la crisi attuale. Il problema è prevenire le violenze
pacificamente".
nell'Aula di Montecitorio.