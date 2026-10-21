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Sport

FIPE Strength Academy: aperte le iscrizioni al Convegno “La forza oltre le discipline

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 21 Ottobre 2026 - Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui
La FIPE Strength Academy presenta il Convegno "La forza oltre le discipline: scienza e pratica della preparazione fisica nello sport moderno", una giornata di informazione, formazione, aggiornamento e confronto, dedicata al dialogo tra ricerca scientifica, preparazione fisica e applicazione sul campo.  
 
 
Ai Tecnici Federali saranno riconosciuti 4 punti di Aggiornamento sui 10 da raggiungere entro la fine dell'anno. 
 
I PROTAGONISTI 
A moderare il Convegno sarà Antonio Urso, Consulente Tecnico per la Pesistica Olimpica del Commissario Straordinario Luciano Buonfiglio, già Presidente FIPE e Segretario Generale IWF, Maestro di Pesistica Olimpica ed esperto di tecnica e scienza dello sport.
 
Interverranno: 
Nicola Maffiuletti – Head of the Human Performance Lab, Schulthess Klinik (Switzerland).
 
Maria Francesca Piacentini – Professore Ordinario di I fascia presso il Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e della Salute dell'Università degli Studi di Roma "Foro Italico". 
 
Timothy Suchomel – Associate Professor and Director of the Sports Science Master's Program at University of Pittsburgh. 
 
Aristide Guerriero – Strength Coach del Team Italia FIPE, Consulente Scientifico e Referente dello sviluppo dei programmi tecnici con le Forze Armate. 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Tutte le quote consentono di scegliere tra la partecipazione in presenza e la diretta online: 
Tesserati FIPE: €50 
Non Tesserati FIPE: €95 
 
REQUALIFICATION DAY 
Nell'ambito del Convegno si svolgerà anche il Requalification Day, l'iniziativa attraverso la quale la Federazione Italiana Pesistica offre ai Tecnici di altri enti, previa valutazione dei CV e ai Tecnici già FIPE ma Fuori Quadro la possibilità di acquisire o mantenere la Qualifica di Tecnico FIPE.

 

(AGENPARL)
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