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Valle D’Aosta

Ultimi giorni per la mostra “Marc Chagall. Tra poesia e spiritualità”, che ha già superato i 16.500 visitatori

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 21 Ottobre 2026 - «I dati sull'affluenza, pari a oltre 16.500 presenze – dichiara l'Assessore Erik Lavevaz -, confermano che la strada intrapresa è quella giusta: investire in cultura di alta qualità non solo arricchisce la nostra comunità, ma rende la nostra città un polo di attrazione di rilievo internazionale. Accogliere visitatori arrivati da fuori territorio e registrare il sold-out per le visite guidate e le attività didattiche è la prova che questa esposizione ha saputo incuriosire un pubblico vasto e trasversale. Questo successo è il giusto riconoscimento al grandissimo lavoro scientifico, organizzativo e promozionale che è stato fatto dietro le quinte.»
L'esposizione è aperta tutti i giorni dalle 9 alle 19.
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(AGENPARL)
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