Allerta meteo, domani 21 ottobre chiuse scuole, villa comunale, parchi e cimitero

(AGENPARL) - Roma, 21 Ottobre 2026 - n. 9.250
Benevento, 20 ottobre – Il sindaco Clemente Mastella, vista l'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile per pioggia
soprattutto in Alta Irpinia e Sannio, con apposita ordinanza ha disposto per
domani 21 ottobre la chiusura:
delle scuole pubbliche,
private e paritarie di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, ed esclusi il Conservatorio Statale di Musica "N. Sala" e
le Università che si
determineranno autonomamente;
– della
villa comunale e dei parchi cittadini;
del cimitero comunale, ferme
restando le regolari attività di accoglienza dei funerali e di operatività
interna improrogabile, che dovranno comunque essere svolte con particolare
attenzione e cautela da parte degli operatori.
Contestualmente il
sindaco Mastella ha anche invitato la
popolazione ad
attenersi alle norme comportamentali di prudenza e cautela previste in caso di
avviso di allerta meteo per rischio idrogeologico e raffiche di vento.