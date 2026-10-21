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Politica Interna

NON SI SANZIONA CHI LOTTA PER LA SCUOLA

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read
Rifondazione Comunista

(AGENPARL) - Roma, 21 Ottobre 2026 - Esprimiamo solidarietà e vicinanza alle studentesse e agli studenti del
polo liceale di Ariano Irpino (Avellino), raggiunti da gravi misure
della scuola pubblica lo scorso 17 ottobre. Intaccare il voto in condotta
delle ragazze e dei ragazzi che hanno partecipato alle manifestazioni,
considerando ingiustificata la loro assenza dalle lezioni, equivale a
punire delle cittadine e dei cittadini perché hanno esercitato il loro
diritto di espressione. La cosa è tanto più paradossale in quanto le
ragioni della protesta non possono lasciare indifferenti tutte le
componenti del mondo della scuola: stato fatiscente dell'edilizia
scolastica, insufficienza degli organici, basse retribuzioni dei e delle
docenti, inefficienza e gravosità del trasporto pubblico, sottrazione di
fondi all'istruzione a favore del riarmo. Di fronte a queste rivendicazioni
gli adulti – e, in particolare, il personale scolastico – non possono
restare a guardare, e tanto meno assumere atteggiamenti puramente
repressivi. Si ascoltino le ragazze e i ragazzi, che in questo momento
stanno trovando la forza per pretendere un futuro migliore rispetto a
quello che le classi dirigenti occidentali gli stanno preparando.
Studentesse e studenti oggi reclamano un'alternativa a precarietà,
emarginazione, catastrofe ambientale e bellica. E' nell'interesse di tutte
e tutti batterci al loro fianco.

(AGENPARL)
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