CARCERI, DI BIASE (PD): GRAVISSIMO CHE LAZIO RESTI SENZA GARANTE DETENUTI, ROCCA INTERVENGA

(AGENPARL) - Roma, 21 Ottobre 2026 - «È gravissimo che da domani il Lazio rimanga senza il Garante dei detenuti. Una situazione inaccettabile, soprattutto di fronte alle condizioni drammatiche delle nostre carceri, segnate da sovraffollamento, carenza di personale e continue emergenze. Proprio mentre sarebbe necessario rafforzare la tutela dei diritti delle persone detenute, la Regione Lazio lascia scoperto un presidio fondamentale di garanzia. Un ritardo ingiustificabile, visto che le candidature sono state raccolte da mesi. Il presidente Rocca e la sua maggioranza si assumano la responsabilità di questa grave situazione e procedano immediatamente alla nomina. I diritti delle persone private della libertà non possono essere sospesi per l'inerzia della politica. Ringraziamo Stefano Anastasìa per il lavoro svolto in questi anni a difesa dei diritti delle persone private della libertà. Il Lazio non può permettersi neppure un giorno senza un servizio di garanzia così importante. Lo dichiara Michela Di Biase, deputata del Partito Democratico e componente della commissione Giustizia.
Roma, 20 ottobre 2026