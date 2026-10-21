CORTEI, APPENDINO (M5S): “LA VERA VIOLENZA È IL FURTO DEL FUTURO

(AGENPARL) - Roma, 21 Ottobre 2026 - "Le piazze piene in tutta Italia, da Nord a Sud, i cortei all'alba, i trattori e i tir che paralizzano le città contro il carovita. "Aumentano benzina e pane, ci rispondono con la polizia". "Niente armi: più scuola, lavoro e sanità". "Volevate i giovani agricoltoriÈ ora ascoltateci". Questo si legge sui cartelli di agricoltori e autotrasportatori che scendono in strada. Condannare le violenze è necessario, e lo dico io che vivo sotto scorta per le minacce degli anarchici, ma non basta. Troppo facile cavarsela così per un sistema escludente che alimenta le disuguaglianze, mette i cittadini ai margini e si autoassolve mentre il patto sociale del Paese va a pezzi. C'è un malessere sociale vero, profondo e viscerale, di fronte alla quale il governo resta inerme. La vera violenza, il vero furto è un sistema che calpesta i cittadini e ruba il futuro ai nostri ragazzi. Violenza è il lavoro precario e sottopagato che calpesta la dignità. Violenza è la scuola pubblica che crolla addosso agli studenti. Violenza è la corsa al riarmo sulla pelle della sanità. Violenza è l'austerità che cancella diritti e prospettive. Violenza è vedere gli stipendi divorati dall'inflazione mentre chi governa dice che va tutto bene. Potete fare dieci decreti sicurezza, inventare nuovi reati, stabilire gli arresti preventivi e limitare ancora il diritto a manifestare, ma dimostrerete solo due cose: la vostra totale incapacità di garantire la sicurezza dopo quattro anni al governo – Piantedosi, dove sei? – e il furto sistematico che la politica continua a compiere ai danni dei cittadini e delle nuove generazioni. State derubando gli italiani del loro futuro, e noi non possiamo lasciarli soli. Il Movimento 5 Stelle ha senso proprio se sta lì: nelle piazze, davanti ai cancelli delle fabbriche, ai blocchi stradali e nei presidi, per trasformare il malessere sociale in una proposta politica concreta. E rendere la rabbia sociale una proposta politica significa offrire risposte. Taglio immediato delle accise, salario minimo, un piano vero per l'ex Ilva e per le altre crisi aperte, investimenti per la scuola pubblica. E occhio a puntare il dito sulla violenza, quando la vera violenza è la società che altri stanno costruendo." Ha scritto la Deputata M5S Chiara Appendino in una nota
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