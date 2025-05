PRESS RELEASE – PHOTOGRAPHIC EXHIBITION: MARIO CRESCI. L’ORO DEL TEMPO / THE GOLD OF TIME Italian Cultural Institute of Los Angeles, May 30 – October 31, 2025

(AGENPARL) - Roma, 30 Maggio 2025

(AGENPARL) – Fri 30 May 2025 MARIO CRESCI. THE GOLD OF TIME

Italian Cultural Institute of Los Angeles

1023 Hilgard Avenue, Los Angeles

curated by Francesca Fabiani

May 30 – October 11, 2025

As a result of the collaboration between ICCD – the Central Institute for

Cataloguing and Documentation in Rome – and the Italian Cultural Institute

in Los Angeles, the photographic exhibition Mario Cresci. The Gold of Time,

curated by Francesca Fabiani, will open on May 30, 2025, at 1023 Hilgard

Avenue in Los Angeles. The project was funded through a grant by the

Directorate-General for Contemporary Creativity of the Italian Ministry of

Culture, aimed at promoting contemporary Italian photography abroad through

the network of Embassies, Consulates and Italian Cultural Institutes of the

Italian Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation.

“With this exhibition, we bring to Los Angeles not only the work of a great

master of Italian photography, but also a reflection on time, memory, and

the transformative power of the artistic gaze. Mario Cresci plays with

images from the past to reveal new meanings, showing that the archive is not

just a place of preservation, but a space for invention. Italian tradition

becomes a contemporary code. A powerful message in a city that has

consecrated image as both language and identity,” said Emanuele Amendola,

Director of the Italian Cultural Institute.

“It is a great satisfaction for us to promote abroad, through the

#ICCDOFFSITE initiative, a master of contemporary photography like Mario

Cresci, while also spreading awareness of the extraordinary photographic

heritage preserved by the ICCD. This renewed collaboration with the Italian

Cultural Institute represents a valuable opportunity to enhance this path of

research and to strengthen the dialogue with a particularly attentive and

engaged community such as that of Los Angeles,” said Carlo Birrozzi,

Director of ICCD.

The exhibition presents the work created by Mario Cresci as part of the

ICCD/Artists in Residence program, which invites prominent photographers to

engage in a dialogue with the Institute’s historical collections.

Revitalizing the layered meanings of the photographs housed at ICCD through

the lens of an artist is one of the most fruitful ways to awaken these vast

image archives (over eight million photographic items), bringing them into

the context of contemporary visual culture.

As Mario Cresci explains: “Reality is not what we see, but rather what we

feel through the passage of time—and our feelings, in turn, shift with the

frequency and intensity of our lived experience, along with how we see and

think about the world.”

The exhibition features a series of black-and-white prints that reinterpret

and rework, in a playful and experimental way, two historical photographic

collections from ICCD, both centered on the human figure—a guiding thread in

Cresci’s research: the fin-de-siècle portraits of high society by Mario

Nunes Vais, and documentary photographs of Greco-Roman statuary.

As curator Francesca Fabiani explains, “Through Cresci’s interrogative gaze,

these subjects become the starting point for a series of visual experiments

created by reworking, isolating, and repeating specific elements from the

photographs, all while respecting the original author’s intent. Cresci’s

approach to photography is comprehensive: his interest in the author, in

history, technique, subject, and the photographic object itself is paired

with a vision of photography as a language of signs, a visual grammar, a

perceptual experience. He has always conceived photography as an expressive

form integrated with contemporary art, centering his research on a critical

and self-reflective investigation of photographic language. And yet this

approach has never kept him from engaging with the everyday, nor from

questioning the role of the artist—a role he has sought to redefine and

update in its social dimension, aimed at restoring a sense of civic

intelligence.”

Certain choices made by Cresci in the development of the work—such as using

inventory numbers instead of captions or including the black border of the

negative in the final presentation of the images—refer to the concept of the

archive, reminding us that even the physical placement of photographic

objects, in their wandering fate over time, deserves to be observed with

care and insight.

The title of the exhibition itself is a reflection on time, inspired by the

phrase chosen by André Breton as his epitaph: Je cherche l’or du temps (“I

seek the gold of time”). It is a declaration of intent—the tireless search

for what is precious and incorruptible, like gold, that endures through the

flow of time.

Designed by Etaoin Shrdlu Studio, the exhibition is accompanied by a

limited-edition artist’s book, published by Postcart in numbered copies

For more information on how to attend the opening and visit the exhibition,

the event page.

Mario Cresci’s photographic work was produced during the ICCD/Artists in

Residence program. For further information, please refer to the virtual

archive of the photographic collection acquired and published by ICCD on the

Italian Ministry of Culture’s Photographic Collections website:

Mario Cresci is represented by Materia Gallery in Rome and Large Glass

Gallery in London.

MARIO CRESCI. L’ORO DEL TEMPO

Istituto Italiano di Cultura a Los Angeles

Los Angeles, 1023 di Hilgard Avenue

a cura di Francesca Fabiani

30 Maggio – 11 Ottobre 2025

Frutto della collaborazione tra l’ICCD – Istituto Centrale per il Catalogo e

la Documentazione di Roma e l’Istituto Italiano di Cultura a Los Angeles, il

30 maggio 2025 si inaugura a Los Angeles, in 1023 di Hilgard Avenue, la

mostra fotografica “Mario Cresci. L’oro del tempo”, a cura di Francesca

Fabiani. Il progetto è stato finanziato tramite un bando promosso dalla

Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura per

valorizzare la fotografia italiana contemporanea nel mondo tramite la rete

Diplomatico-Consolare e degli Istituti Italiani di Cultura del Ministero

degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

«Con questa mostra portiamo a Los Angeles non solo l’opera di un grande

maestro della fotografia italiana, ma anche una riflessione sul tempo, sulla

memoria e sul potere trasformativo dello sguardo artistico. Mario Cresci

gioca con le immagini del passato per rivelarne nuovi sensi, dimostrando

come l’archivio non sia solo conservazione, ma terreno di invenzione. La

tradizione italiana diventa codice contemporaneo. Un messaggio potente, in

una città che dell’immagine ha fatto linguaggio e identità», afferma il

Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura Emanuele Amendola.

«È una grande soddisfazione per noi poter promuovere all’estero attraverso

la formula #ICCDOFFSITE un grande maestro della fotografia contemporanea

come Mario Cresci e allo stesso tempo diffondere la conoscenza

dell’incredibile patrimonio fotografico che l’ICCD conserva. La

collaborazione rinnovata con l’Istituto Italiano di Cultura rappresenta

un’importante occasione per valorizzare questo percorso di ricerca e

rafforzare il dialogo con una comunità particolarmente attenta e partecipe

come quella di Los Angeles», dichiara Carlo Birrozzi, Direttore ICCD.

La mostra presenta il lavoro realizzato da Mario Cresci nell’ambito del

programma ICCD/Artisti in residenza che prevede il coinvolgimento di grandi

fotografi chiamati a dialogare con le collezioni storiche dell’Istituto.

Riattivare i significati stratificati delle fotografie conservate in ICCD

attraverso uno sguardo d’autore è una delle più fruttuose modalità per

risvegliare questi immensi depositi di immagini (oltre otto milioni di

fototipi) ricollocandoli nella contemporaneità.

Per Mario Cresci: «La realtà non è ciò che vediamo quanto piuttosto quello

che sentiamo nel trascorrere del tempo e il sentire a sua volta muta con la

frequenza e l’intensità del nostro vissuto insieme al modo di vedere e di

pensare il mondo».

Il lavoro presenta una serie di stampe in bianco e nero che interpretano e

rielaborano in chiave ludica e sperimentale due nuclei fotografici storici

dell’ICCD accomunati dalla centralità della figura umana, filo conduttore di

questa ricerca: i ritratti del bel mondo fin de siècle di Mario Nunes Vais e

le fotografie di documentazione di statuaria greco-romana.

Come spiega la curatrice Francesca Fabiani, «attraverso lo sguardo

interrogativo di Cresci questi soggetti diventano pretesto per una serie di

sperimentazioni visive ottenute rielaborando, isolando e reiterando alcuni

particolari delle fotografie, pur nel rispetto dell’autore che le pensò in

origine. L’approccio di Cresci alla fotografia è infatti globale:

l’interesse per l’autore, per la storia, per la tecnica, per il soggetto e

per l’oggetto fotografico si sommano a quello per la fotografia intesa come

linguaggio di segni, grammatica visiva, esperienza percettiva. Cresci ha

sempre concepito la fotografia come forma espressiva integrata alle arti

contemporanee, ponendo al centro della ricerca l’indagine critica e

autoriflessiva sul linguaggio fotografico. Un approccio che tuttavia non lo

ha mai distolto dal misurarsi con il quotidiano e dall’interrogarsi sul

ruolo dell’artista, che egli ha inteso ridefinire e attualizzare nella sua

dimensione sociale, tesa al recupero di una intelligenza civile».

Alcune scelte operate dal fotografo nell’elaborazione del lavoro – come i

numeri di inventario al posto delle didascalie o l’inclusione del bordo nero

del negativo nella restituzione finale delle opere – rimandano al concetto

di archivio e ci ricordano che anche la collocazione fisica degli oggetti

fotografici, nel loro destino errante nel corso del tempo, merita di essere

osservata con intelligenza.

E proprio al tempo rimanda il titolo del lavoro, che riprende la frase

scelta da André Breton come epitaffio della propria tomba, “Je cherche l’or

du temps”. Una dichiarazione di intenti: l’instancabile ricerca di ciò che

di prezioso e incorruttibile persiste nel fluire del tempo, come l’oro.

La mostra, con grafica e progetto di allestimento di Etaoin Shrdlu Studio, è

accompagnata da un libro d’artista, in copie numerate e firmate dall’autore,

a tiratura limitata, edito da Postcart

Per maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione all’inaugurazione

e di visita alla mostra si rimanda alla pagina dedicata all

’evento.

Il lavoro fotografico di Mario Cresci è stato realizzato nell’ambito del

programma ICCD/Artisti in residenza. Per maggiori informazioni, si rimanda

all’archivio virtuale fondo fotografico che l’ICCD ha acquisito e pubblicato

sul portale delle Raccolte fotografiche del Ministero della Cultura

italiana:

Mario Cresci è rappresentato dalla Galleria Matèria di Roma e dalla Large

Glass Gallery di Londra.

