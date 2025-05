(AGENPARL) - Roma, 30 Maggio 2025

(AGENPARL) – Fri 30 May 2025 Domenica 1° giugno 2025 sarà inaugurata l’opera “Diesis” dell’arch. Vincenzo Del Monaco

Un’installazione urbana che celebra il dialogo tra tradizione ceramica e innovazione artistica

Domenica 1° giugno 2025, alle ore 18:00, sarà ufficialmente scoperta l’opera “Diesis” dell’architetto Vincenzo Del Monaco, posizionata su viale Matteotti a Grottaglie. L’inaugurazione rappresenta un momento significativo per la città, che arricchisce il proprio patrimonio artistico urbano con un’installazione di grande valore simbolico e culturale.

L’opera “Diesis” nasce dalla rielaborazione di un bozzetto in ceramica realizzato dall’artista nel 2016, periodo in cui Del Monaco ha avviato una riflessione approfondita sul ruolo dell’artigiano contemporaneo e sulla sua responsabilità verso il territorio e la storia locale. Il progetto originario si inserisce in un percorso di ricerca che esplora il rapporto tra tradizione ceramica e linguaggi espressivi contemporanei.

Il bozzetto originale presenta una composizione scenica in cui soggetto e oggetto dialogano come protagonisti di una rappresentazione teatrale. La narrazione visiva si sviluppa dal silenzio iniziale verso un crescendo ascensionale, il “diesis” appunto, inteso come alterazione musicale e metafora della costruzione della materia che si eleva dal basso verso l’alto attraverso il processo della tornitura.

Fin dalla sua concezione, l’opera è stata pensata per un contesto urbano, configurandosi come messaggio valoriale di cura verso la propria storia e il proprio patrimonio culturale. “Diesis” si propone come veicolo di trasmissione culturale, stabilendo un ponte tra la tradizione ceramica grottagliese e le nuove generazioni.

L’installazione su viale Matteotti rappresenta un importante intervento di arte pubblica che valorizza sia il talento artistico locale sia l’identità culturale della città, nota in tutto il mondo per la sua tradizione ceramica. L’opera di Del Monaco si inserisce organicamente nel tessuto urbano, creando un nuovo punto di riferimento per cittadini e visitatori.

Ciro D’Alò,

Sindaco Città di Grottaglie