(AGENPARL) - Roma, 30 Maggio 2025

(AGENPARL) – Fri 30 May 2025 Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza

alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria

interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

COMUNICATO STAMPA

Camerino, ultimati i lavori dell’istituto comprensivo “Ugo Betti”, presentato il progetto educativo ed

edilizio

Dopo lo sblocco del cantiere, avvenuto due anni fa grazie all’intervento del Commissario straordinario alla

Ricostruzione post sisma 2016 Guido Castelli, del Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e

del Sindaco di Camerino Roberto Lucarelli, l’istituto comprensivo “Ugo Betti” di Camerino è finalmente

ultimato. Da oggi, dunque, prende il via un percorso di accompagnamento riservato agli alunni e alle

famiglie, che consentirà di conoscere da vicino i nuovi spazi e il progetto pedagogico a cura di Andrea

Bocelli Foundation. L’inaugurazione ufficiale avverrà invece all’inizio del nuovo anno scolastico.

Il percorso di rinascita della Betti è stato al centro di una mattinata di approfondimento, iniziata con

l’incontro che si è tenuto presso l’Accademia della Musica “Franco Corelli” (realizzata grazie all’intervento

dI ABF), dove si è tenuta la presentazione del progetto. Tra le autorità erano presenti il Sindaco di

Camerino Roberto Lucarelli, il Vicepresidente del Consiglio Regionale delle Marche Gianluca Pasqui,

l’Arcivescovo di Camerino-San Severino Marche Francesco Massara, il Rettore dell’Università di Camerino

Graziano Leoni, il Presidente della Provincia Sandro Parcaroli, la prof.ssa Loredana Leoni per l’Ufficio

Scolastico Regionale, il Dirigente scolastico dell’Istituto “Betti” Francesco Rosati, il Direttore Generale

della Fondazione Andrea Bocelli Laura Biancalani e il Commissario Straordinario per la ricostruzione post

sisma Guido Castelli.

La delegazione si è poi spostata nella nuova sede dell’Istituto di via Madonna delle Carceri, dove il

Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli ha portato il proprio saluto La visita degli spazi è

stata rivolta a tutti gli studenti dell’Istituto Ugo Betti di Camerino e rappresentanti delle istituzioni.

Il progetto educativo. Il nuovo istituto rappresenta un tassello importante del processo di ricostruzione,

e sarà operativa a partire da settembre 2025. Nel frattempo, grazie all’intervento di ABF, prenderà il via

un programma di accoglienza e orientamento con visite guidate per gli studenti la prima settimana di

giugno, open day animati e atelier di comunità per studenti e famiglie nel mese di luglio. Il progetto

educativo promosso dalla Fondazione Andrea Bocelli si inserisce in un percorso di innovazione avviato

all’interno del cratere sismico e realizzato in collaborazione con il Commissario per la ricostruzione, le

autorità locali e il territorio. L’intervento è incentrato sulla progettazione degli spazi educativi e loro

allestimenti in seguito al coinvolgimento degli insegnanti e sull’introduzione di metodologie didattiche

innovative, che pongono al centro lo studente e favoriscono una didattica esperienziale grazie ai linguaggi

dell’arte, della musica e del digitale, dando valore alle competenze trasversali in particolare alle

competenze socio-emotive. Il piano prevede ambienti educativi funzionali e stimolanti e punta a

____________________________________________________________________________

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza

alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria

interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

rafforzare le relazioni tra scuola, famiglie e comunità. A supporto di questo approccio, saranno attivati i

laboratori “ABF Art, Music & Digital Labs” in tutti gli ordini di scuola a partire da settembre prossimo ed è

già attivo il programma “Voices Of”, che coinvolge il gruppo di Camerino a fianco di tante altre esperienze

nel mondo come Napoli Rione Sanità, Haiti, Uganda, Palestina in una prospettiva di cittadinanza globale

attiva.

Laura Biancalani, Direttore Generale Andrea Bocelli Foundation: “Quando si costruisce una scuola, non

si tratta solo di edificare spazi fisici o di dotarli di arredi funzionali. Il nostro pensiero va subito alla visione

educativa che vogliamo offrire. Dal 2018 Andrea Bocelli Foundation ha intrapreso la sfida di ricostruire

scuole nel cratere sismico marchigiano, cercando al tempo stesso di portare funzionalità, bellezza ed

innovazione. L’aver contribuito all’allestimento di questa scuola rappresenta per noi un’importante

occasione per estendere e consolidare il nostro approccio educativo integrato, non solo nelle strutture

realizzate da ABF, ma anche in altre realtà scolastiche del territorio. Questi ambienti e le esperienze che

nel corso dei prossimi mesi si realizzeranno al loro interno, a fianco della ordinaria programmazione

scolastica, sono il frutto di un processo di progettazione partecipata da parte del nostro team

multidisciplinare insieme alla comunità educante. Crediamo fortemente che la funzionalità e la bellezza

di un ambiente pedagogicamente pensato sia un fattore educativo a tutti gli effetti: ogni spazio è

concepito come luogo di apprendimento, relazione, ricerca e cura. Grazie al nostro approccio e ai linguaggi

dell’arte della musica e del digitale continueremo dal cratere a diffondere l’esigenza di un nuovo

paradigma educativo in cui il bambino con le proprie competenze socio-emotive sia soggetto da mettere

al centro e valorizzare. Sarà per noi fondamentale poter continuare a misurare l’impatto di questo

intervento, sia in termini didattici che sociali, e condividere i risultati con il Ministero dell’Istruzione e del

Merito, così come con gli enti territoriali e le comunità locali. Questo significa, concretamente, contribuire

a garantire un’educazione equa, inclusiva e di qualità, in linea con il Goal 4.7 dell’Agenda 2030 delle

Nazioni Unite.”

Il progetto edilizio. Il nuovo edificio scolastico “Ugo Betti” sorge su un’area di quasi 9 mila metri quadrati

lungo via Madonna delle Carceri, a Camerino, ed è in grado di accogliere fino a 535 alunni: 60 della scuola

dell’infanzia (in due classi), 250 della primaria (in dieci classi) e 225 della secondaria di primo grado (in

nove classi). L’intervento, del valore complessivo di 15 milioni di euro, è stato realizzato dal

Raggruppamento Temporaneo di Imprese guidato dal Consorzio Edili Veneti. Il cantiere è a tutti gli effetti

partito all’inizio del 2023 ed è stato concluso in circa due anni e mezzo, dopo una complessa fase

preliminare che ha richiesto una variante per risolvere criticità idrogeologiche. Il nuovo accesso unico

condiviso con l’adiacente istituto provinciale e l’ampliamento del parcheggio hanno permesso una

migliore integrazione architettonica del complesso scolastico, garantendo sicurezza, funzionalità e

comfort per studenti e personale.

____________________________________________________________________________

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza

alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria

interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Il Commissario alla Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli: “La conclusione dei lavori

all’istituto Ugo Betti è il frutto di una sinergia che ha saputo unire visione educativa e concretezza nella