(AGENPARL) - Roma, 25 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sun 25 May 2025 *Un milione di euro per strade, scuole, sicurezza, disabili e sociale*

Un bilancio dinamico, responsabile e attento alle esigenze del territorio:

è questo il quadro che emerge dalle variazioni di bilancio approvate dal

Consiglio Comunale di Sermoneta, presieduto dal presidente Pierluigi

Torelli, che confermano la capacità dell’Amministrazione di intercettare

risorse, valorizzare i fondi comunali e programmare interventi strategici

in maniera puntuale.

Dopo l’approvazione del bilancio di previsione 2025-2027 e del Rendiconto

della gestione 2024, è stata varata una corposa variazione di bilancio,

resa necessaria da nuovi finanziamenti, entrate straordinarie e,

soprattutto, dall’applicazione di circa 1 milione di euro di avanzo di

amministrazione.

“Si tratta di un atto necessario – ha spiegato l’assessore al bilancio Ugo

Coluzzi – per recepire risorse sopraggiunte dopo la redazione del bilancio,

adeguare gli stanziamenti di spesa alle reali necessità dell’Ente e

garantire la copertura di interventi strategici per la nostra comunità”.

Tra le voci principali approvate spiccano importanti investimenti su opere

pubbliche: la messa in sicurezza di via Roio, la manutenzione straordinaria

negli edifici scolastici, in particolare sugli impianti termici delle

scuole di Sermoneta Scalo e Pontenuovo, il tombamento del Fosso di Guardia,

di fronte la scuola di Doganella di Ninfa, che permetterà di realizzare

nuovi parcheggi in sicurezza, e infine tutta una serie di interventi di

rifacimento delle strade, per rendere più sicura la circolazione.

Significativo anche il rafforzamento del Fondo per l’equità dei servizi