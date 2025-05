(ACON) SALUTE. BORDIN: AMBULATORIO MOBILE ADMO STRUMENTO PREZIOSO PER IL FVG

(AGENPARL) - Roma, 24 Maggio 2025

Udine, 24 mag – "? una bella soddisfazione aver

raggiunto insieme un grande risultato grazie al percorso che

abbiamo condiviso. Come Regione, siamo orgogliosi di essere

partner di questa iniziativa”.

Il presidente del Consiglio regionale, Mauro Bordin, ha

commentato cos? l’evento di Admo, Associazione donatori midollo

osseo del Friuli Venezia Giulia, in occasione della consegna del

nuovo ambulatorio mobile presso la sede della Regione, a Udine.

All’inaugurazione hanno preso parte anche la consigliera

regionale Lucia Buna e l’assessore regionale alla Salute,

Riccardo Riccardi.

“Avete ora a disposizione un mezzo per intensificare la vostra

attivit?. Quando si fa il nostro lavoro – ha affermato Bordin –

si ricevono nuovi stimoli ed energia positiva in occasione del

raggiungimento di obbiettivi come questo, per il benessere e la

salute della collettivit?. Il nostro principale mandato ? quello

di essere utili al prossimo, concretizzando i progetti. Questo ?

il bello della politica”.

Il massimo esponente dell’Assemblea legislativa regionale ha

voluto ricordare i 27 anni di collaborazione con Admo: “Abbiamo

attraversato momenti anche non facili, come quelli legati al

Covid, con gli innumerevoli sforzi in pi? che abbiamo messo in

campo. Negli anni abbiamo cercato di alzare l’asticella: questo

sar? una strumento prezioso, che vi offrir? opportunit? in pi?

per la salvaguardia e la cura della salute dei cittadini”.

La presidente di Admo Fvg, Paola Rugo, ha sottolineato

l’importanza che ha per l’associazione il nuovo mezzo: “Questo

ambulatorio mobile ? un sogno che oggi si ? realizzato. Fruibile

sia per il personale sanitario, sia per inostri operatori. Ce lo