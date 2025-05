(ARC) Cultura: Anzil, mostra Villa Manin celebra legame tra Fvg e ciclismo

(AGENPARL) - Roma, 23 Maggio 2025

(AGENPARL) – Fri 23 May 2025 Villa Manin di Passariano (Codroipo), 23 mag – “Questa mostra,

inaugurata proprio in coincidenza di un nuovo passaggio del Giro

d’Italia nella nostra regione, celebra un legame antico tra il

Friuli Venezia Giulia e il ciclismo. Una collezione vastissima

che racconta le gesta dei nostri campioni partendo da Giuseppe

Micheletto, vincitore della corsa rosa nel 1912, e Ottavio

Bottecchia, che esattamente un secolo fa trionf? per due anni di

seguito al Tour, per arrivare agli assi dei giorni nostri:

Jonathan Milan, Sara Casasola, Stefano Viezzi, Manlio Moro”.

Con queste parole il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia

con delega alla Cultura e Sport Mario Anzil ha portato il saluto

della Regione all’inaugurazione della mostra “Una Regione in

bicicletta. Il ciclismo in Fvg nella collezione Bulfon”, aperta

da oggi al 14 settembre a Villa Manin di Passariano.

Sono esposti oltre 200 pezzi tra video, fotografie, dipinti,

magliette e biciclette della collezione di Renato Bulfon, in cui

si raccontano un secolo di campioni, imprese, tappe che legano

indissolubilmente il Friuli Venezia Giulia al grande ciclismo.

L’organizzazione ? a cura di Regione, Erpac Fvg e Circolo

filatelico Morteano.

“? bello constatare come questa iniziativa riesca a coniugare la

storia e l’identit? della nostra regione con lo sport e la

cultura – ha osservato il vicegovernatore – . Tutti ingredienti

che, ne sono certo, faranno provare un brivido di emozione ai

visitatori e gli appassionati”.

ARC/PAU/al

232048 MAG 25