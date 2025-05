(ACON) TEDESCO/4. SECONDA CONFERENZA: ASSOCIAZIONI ANTIDOTO ALLO SPOPOLAMENTO

(AGENPARL) - Roma, 23 Maggio 2025

(AGENPARL) – Fri 23 May 2025 (ACON) Tarvisio (Ud), 23 mag – L’attivit? delle associazioni

come fattore di promozione linguistica. E la valorizzazione delle

comunit? linguistiche come antidoto al macroproblema delle aree

di montagna, che ? lo spopolamento. Erano questi i temi

dell’ultima sessione della Conferenza regionale sulla tutela

delle minoranze di lingua tedesca in Fvg, organizzata a Tarvisio

nella sala conferenze dell’arena Paruzzi.

Alfredo Sandrini, presidente dell’associazione Valcanale

(Kanaltaler Kulturverein) e membro della commissione regionale

per le minoranze di lingua tedesca, ha ricordato il ruolo degli

sportelli linguistici comunali, presenti in tutti i comuni “ma

attivi a singhiozzo per insufficienza di fondi. Sarebbe utile

rivedere la funzione e i compiti degli sportelli – ha suggerito

Sandrini, che ha alternato italiano e tedesco nella sua relazione

– nei loro ambiti di comunicazione orale, ruolo nella lingua

scritta, modalit? di selezione e gestione del personale”.

Sandrini ha rilevato la “mancanza di continuit? nelle

iniziative”, auspicando la nascita di una rete tra le

associazioni delle comunit? di lingua tedesca. Il presidente ha

inoltre ricordato che “dal 1007 al 1918 in Valcanale si parlavano

tedesco standard e dialetto carinziano”.

Sugli stessi temi la relazione di Vera Plozner, dell’Assemblea

regionale di comunit? linguistica tedesca, che ha riassunto la

genesi dell’Assemblea di comunit?, con rappresentanti di tutti e

sei i comuni in cui si parla tedesco. Plozner ha affrontato il

tema del calo demografico, “con una costante e progressiva

flessione del numero dei parlanti, anche se negli ultimi anni c’?

un ritorno di interesse”. La relatrice ha proposto, per quanto

riguarda l’insegnamento, di uniformare l’offerta formativa

nell’insegnamento del tedesco e delle sue varianti, “poich? il

monte ore complessivo non ? lo stesso per tutti”. Lamentata la

mancanza “di un organismo di coordinamento e riferimento, sulla

base di quel che avviene per le altre minoranze linguistiche

friulana e slovena”, un organismo che consentirebbe di accedere

anche ai bandi europei. Plozner ha chiesto inoltre di sostenere

proposte che coinvolgano i giovani, di sviluppare studi

toponomastici, di dare maggiore visibilit? alla lingua, di

produrre audio o videoclip da postare sui social. E anche di

riprogrammare i centralini telefonici dei Comuni utilizzando le

varianti locali del tedesco.

Donatella Cozzi, docente di antropologia culturale

dell’Universit? di Udine, ha esaminato il rapporto tra patrimonio

linguistico e spopolamento. “Poter utilizzare la propria lingua

madre ? un elemento che rafforza il senso di appartenenza – ha

osservato Cozzi – ma la volont? di restare e quindi di radicare

la propria progettualit? dipende da una serie di altri fattori

che non vanno sottovalutati, tra i quali la possibilit? di

usufruire dei servizi. E spesso manca una corretta lettura dei

bisogni della popolazione locale rispetto all’adeguamento dei

servizi, dall’istruzione alla salute alle stazioni di

rifornimento di carburanti”.

La docente ha poi raccontato un aneddoto su imprenditori giunti a

Sauris, ai quali non piaceva il suono di un termine saurano per

tradurre un prodotto, tanto da chiedere ai residenti se non si

potesse cambiare? “Sintomo di un atteggiamento colonialista”, ha

osservato.

Annalisa Bonfiglioli, vicepresidente della cooperativa Cramars di

Tolmezzo, ha approfondito il patrimonio linguistico e culturale

delle minoranze di lingua tedesca. “L’azione della cooperativa

mira a rafforzare queste comunit? attraverso istruzione,

formazione, animazione sociale e territoriale, con progetti che

nascono con e per le comunit?, senza calare le iniziative

dall’alto”.

“Quando una comunit? parla la propria lingua ha una sua identit?

e quindi ha qualcosa da dire al mondo”, ha sottolineato ancora

Bonfiglioli. I problemi sono il gi? citato spopolamento (nei 28

comuni della Carnia nel decennio 2013-2023 sono stati presi circa

3000 abitanti, quasi il dieci per cento del totale, con

proiezioni di ulteriori duemila abitanti in meno nel 2050), in

particolare delle fasce giovanili, con un terzo della popolazione

carnica che ha pi? di 65 anni. “Anche il patrimonio linguistico

rischia di venir meno a causa di questa desertificazione”, e

dunque bisogna “ripensare la montagna non come periferia ma come

laboratorio di futuro. Il tedesco standard pu? diventare anche

ponte di cooperazione e leva attrattiva per nuovi abitanti, oltre

che per i turisti”.

Ad allietare la parte finale della Conferenza, anche un gradito

fuori programma musicale con i giovani suonatori di corni da

caccia della zona di Ugovizza.

4 – fine

ACON/FA

231825 MAG 25