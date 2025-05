(AGENPARL) - Roma, 22 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 22 May 2025 [Regione Lazio]

PROTEZIONE CIVILE, CIACCIARELLI INCONTRA

COMITATO TECNICO CONSULTIVO REGIONALE

Roma, 22 maggio 2025 – «Nei giorni scorsi ho ritenuto necessario incontrare presso l’assessorato regionale alla Protezione Civile, il Comitato Tecnico Consultivo Regionale per comprendere quali siano le principali esigenze che i vari coordinamenti e gruppi territoriali a loro annessi si trovano a vivere in uno dei momenti che, visto il susseguirsi di rilevanti eventi e la loro stretta connessione temporale, ha chiesto e continua a richiedere un forte sforzo ed una costante operatività per i nostri volontari».

Lo dichiara l’assessore alla Protezione civile, Pasquale Ciacciarelli.