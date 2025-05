(AGENPARL) - Roma, 22 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 22 May 2025 [Regione Lazio]

UFFICIO STAMPA DEL PRESIDENTE

COMUNICATO STAMPA

COTRAL, RIGHINI: «VIVO APPREZZAMENTO PER STORICO

ACCORDO CON I LAVORATORI»

Roma, 22 maggio 2025 – «Desidero esprimere vivo apprezzamento per l’accordo sindacale raggiunto tra i lavoratori e l’azienda regionale Cotral. Una firma che rappresenta un esempio virtuoso dell’attenzione che l’amministrazione regionale intende rivolgere al mondo del lavoro. Ringrazio, quindi, il presidente di Cotral, Manolo Cipolla, e le sigle sindacali Cisl, Uil, Cgil e Ugl per aver raggiunto un accordo storico, atteso da decenni, che riconosce per i dipendenti del trasporto pubblico regionale indennità e benefici economici tesi a garantirgli un futuro lavorativo senza dubbio più roseo».

È quanto dichiara l’assessore al Bilancio, alla Programmazione economica e all’Agricoltura della Regione Lazio, Giancarlo Righini.