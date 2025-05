Comunicato stampa Azienda speciale Centro Italia Il cammino di Beatrice e le indomite, il 25 maggio trekking nel Cicolano

(AGENPARL) - Roma, 21 Maggio 2025

*Il cammino di Beatrice e le indomite,*

*il 25 maggio trekking nel Cicolano*

*Il nuovo appuntamento organizzato dall’Azienda speciale Centro Italia

nell’ambito del progetto “Turismo e Cultura” della Camera di Commercio di

Rieti Viterbo porterà i visitatori nei luoghi che ospitarono Beatrice Cenci

e Santa Filippa Mareri*

21/05/2025 – “Il cammino di Beatrice e le indomite”. Questo il filo

conduttore del nuovo trekking gratuito organizzato per il prossimo 25

maggio dall’Azienda speciale Centro Italia nell’ambito del progetto

“Turismo e Cultura” della Camera di Commercio di Rieti Viterbo. Il cammino

porterà i/le partecipanti nei luoghi del Cicolano (provincia di Rieti) che

ospitarono Beatrice Cenci e Santa Filippa Mareri.

Dalle vestigia della “Rocca Cenci “che sovrasta Petrella Salto, i

visitatori potranno rivivere una delle storie più drammatiche e misteriose

d’Italia: quella della giovane Beatrice. Il cammino proseguirà poi su

sentieri antichi, attraversando boschi silenziosi e panorami mozzafiato,

fino a raggiungere la mistica Grotta di Santa Filippa Mareri, luogo sacro e

suggestivo dove storia e spiritualità si fondono.

Beatrice e Filippa, due donne così lontane e diverse, due indomite di

questo nuovo cammino che in questa giornata si incontrano per dare vita a

un percorso ricco di storia e spiritualità.

Un’esperienza unica tra natura incontaminata, storie affascinanti e momenti

di profonda riflessione che condurrà i visitatori a scoprire il cuore della

Valle del Salto-Cicolano.

Al termine del percorso è prevista una degustazione di prodotti tipici.

Viene richiesto un abbigliamento adeguato, scarponcini da trekking o scarpe

con suole scolpite.

Sarà data priorità ai residenti fuori provincia.

La partecipazione è gratuita (fino al raggiungimento del numero massimo

previsto) previa prenotazione all’indirizzo email

