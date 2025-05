(AGENPARL) - Roma, 19 Maggio 2025

(AGENPARL) – Mon 19 May 2025 COLDIRETTI LAZIO, PARTE LA LATINA IL TOUR CHE ABBRACCERÀ TUTTI I CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PER GARANTIRE CIBO SANO E DI QUALITÀ A TUTTI

“Quella di Latina è solo la prima di una serie di iniziative che faremo in tutte le province del Lazio, perché tutti i capoluoghi di provincia devono avere risposte positive come quelle che ha avuto questa città”. Così il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri, sulla tre giorni che si è conclusa al Villaggio Coldiretti Latina. “L’obiettivo – aggiunge – è quello di investire nella salute delle persone. Oggi solo il 5% segue la Dieta Mediterranea e la fascia di età più sensibile è quella che va dai 17 ai 40 anni di età

Un evento, quello di Latina, che ha fatto registrare oltre 60 mila visitatori da venerdì 16 a ieri, domenica 18, in cui è stato possibile vivere i primati dell’agricoltura Made in Lazio e conoscere le eccellenze agroalimentari pontine, attraverso le degustazioni dei prodotti a km0, la cucina e le ricette locali delle nostre cuoche contadine, le fattorie didattiche e gli agriasili a cura di Coldiretti Donne e oltre 60 aziende presenti in un’ampia area dedicata al mercato contadino, finanziato da Coldiretti Lazio, dalla Camera di Commercio di Roma e dalla Regione Lazio.

“Abbiamo scelto Latina – prosegue Granieri – perché qui si produce il 50% del reddito agricolo regionale ed è una delle realtà più agricole a livello regionale. Eventi come quello che si è appena concluso, ci aiutano a partire dai territori per invertire un dato preoccupante, che è quello legato alla spesa sanitaria, che per il 95% è rappresentato da cure e solo per il 5% da prevenzione”.

E proprio il connubio tra cibo e salute è stato al centro del convegno di sabato moderato dalla giornalista del Tg5 Francesca Cantini, al quale ha partecipato anche Vincenzo Gesmundo, segretario generale Coldiretti, Giancarlo Righini, assessore della Regione Lazio, Riccardo Fargione, direttore Fondazione Aletheia, Debora Rasio, oncologa, nutrizionista, ricercatrice Sapienza Università di Roma, Silvia Pecere, dirigente medico UOC Endoscopia digestiva chirurgica Policlinico A. Gemelli, Sara Checchelani, chef ristorante stellato “Materia prima” di Pontinia, con saluti iniziali affidati a Daniele Pili, Presidente Coldiretti Latina e le conclusioni a David Granieri, presidente Coldiretti Lazio e vicepresidente Nazionale.

“Non c’è un’agricoltura di qualità e non esiste salute – conclude Granieri – se non c’è un cibo di qualità. Il mondo agricolo, quello della medicina, della ristorazione e della politica, devono confrontarsi e lavorare insieme per costruire una cultura alimentare solida e impegnarsi per garantire cibo sano e genuino a tutti. In questo contesto devono essere inserite anche le mense scolastiche e ospedaliere”.

Dott.ssa Morena Izzo