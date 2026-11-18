(AGENPARL) - Roma, 18 Novembre 2026 - AULA
📌 10 – Dichiarazioni di voto finale Ddl rafforzamento istruttorie ambientali
📌 12.30 – Informativa urgente del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, sugli allarmi bomba negli istituti scolastici e sugli attacchi hacker nella grande distribuzione alimentare
COMMISSIONI
📌8.30_Femminicidio_Audizione del prof. Francesco Franceschi sul rapporto tra violenza di genere e salute
📌9_Politiche Ue_Riduzione emissioni metano, rappresentanti Ambasciata del Kazakistan
📌11 o termine votazioni mattina Assemblee_Covid_Audizioni rappresentanti Menarini e Thomas Mackinson
📌13.30_Cultura_Contenuti d’odio sui social network, audizioni (fra gli altri: Meta, Telefono azzurro)
📌13.30 o termine votazioni mattina Assemblee_Orlandi-Gregori_Audizione di Fabio Massimo De Rosa
📌14_Affari costituzionali_Audizione Ufficio parlamentare di bilancio in tema di autonomia differenziata
EVENTI
📌 10 – Aula dei Gruppi – Informazione, disinformazione, cultura statistica e pensiero critico nell’era digitale. PD-IDP
📌 10 – Sala della Regina – VIII Giornata della libera professione infermieristica. Saluto del questore della Camera Trancassini. Diretta webtv
📌 15 – Sala Matteotti – Presentazione del libro “Riciclaggio. Ponte tra economia criminale e legale” di P. La Salvia. Saluto del segretario di Presidenza Colucci. Diretta web
📌 15.30 – Sala del Refettorio – Il futuro ci riguarda. Bambini e adolescenti protagonisti nell’era dell’intelligenza artificiale. Saluto della segretaria di Presidenza Varchi. Diretta webtv
📌 17.30 – Sala della Regina – Pino Rauti. Discorsi politici e parlamentari. Saluto del vicepresidente Rampelli e del questore Trancassini. Diretta webtv
CONFERENZE
📌 10 – Michela Vittoria Brambilla. Storie di dati: i diritti dei bambini e degli adolescenti. Presentazione progetto ISTAT e UNICEF
📌 11.30 – Gilda Sportiello. Lancio dello stato della popolazione del mondo 2026 di Unfpa “Succeeding Generations. Empowering young people to charting the future”
📌 13 – Simona Bonafè. Presentazione libro Terra sospesa
📌 14.30 – Francesco Silvestri. Roma rifiuti!
📌 16 – Alessandro Caramiello. Eccellenze del Sud
📌 17.30 – Gerolamo Cangiano. Mediazione civile 3.0 – Conoscenza, ricerca e innovazione
📌 19 – Simone Billi. Presentazione del libro “Un uomo in Sicilia” di Pascal Schembri