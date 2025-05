++Inaugurazione oggi alle ore 18.30++AL VILLAGGIO COLDIRETTI LATINA CONVEGNI SU AGRICOLTURA, SALUTE E CIBO

(AGENPARL) - Roma, 16 Maggio 2025

(AGENPARL) – Fri 16 May 2025 Oggi taglio del nastro in Piazza del Popolo alle ore 18.30 e alle ore 19.00 convegno “L’agricoltura al centro: sfide e opportunità per il territorio”

AL VILLAGGIO COLDIRETTI LATINA CONVEGNI SU AGRICOLTURA, SALUTE E CIBO

Spazio agli approfondimenti sul palco del Villaggio Coldiretti Latina in Piazza del Popolo, che verrà inaugurato alle ore 18.30 di oggi, venerdì 16 maggio e si concluderà domenica 18. Un evento voluto dalla federazione provinciale di Coldiretti e co-organizzato con il Comune di Latina. Sul palco si alterneranno esponenti istituzionali e rappresentanti della società civile, del mondo medico e scientifico, per affrontare i temi legati alla valorizzazione del Made in Italy, alla sostenibilità dell’agricoltura e al suo futuro, attraverso un dibattito politico-economico, senza trascurare quello della sana e corretta alimentazione, che è alla base della nostra Dieta Mediterranea.

Nel pomeriggio di oggi alle ore 19,00 si svolgerà il convegno “L’agricoltura al centro: sfide e opportunità per il territorio”, moderato dalla giornalista del Tg5, Francesca Cantini, al quale parteciperà il Prefetto di Latina, Vittoria Ciaramella; i senatori Nicola Calandrini e Claudio Fazzone; la deputata alla Camera, Giovanna Miele; l’assessore all’Ambiente, Turismo e Sport, Elena Palazzo; il sindaco di Latina, Matilde Celentano; il presidente della Camera di Commercio Frosinone – Latina, Giovanni Acampora; il Direttore Generale di Anbi Lazio, Andrea Renna, il nostro presidente di Coldiretti Latina, Daniele Pili e il presidente di Coldiretti Lazio e vicepresidente Nazionale, David Granieri.

“Sarà un momento di confronto sui temi dell’agricoltura – spiega il presidente di Coldiretti Latina, Daniele Pili – e di come il territorio si propone di porre l’attenzione sulle numerose sfide che il mondo agricolo sta affrontano, come quelle legate ai cambiamenti climatici. Un tema questo che sta creando ingenti danni al settore con produzioni distrutte e redditi azzerati. A riguardo, tra le proposte avanzate da Coldiretti e Filiera Italia negli incontri con la Commissione Ue e accolte da quest’ultima, come quella relativa ad una maggiore semplificazione e la protezione dei redditi agricoli, che va ora sostenuta con finanziamenti adeguati, c’è anche quella relativa alla richiesta di trovare risorse al di fuori della Politica agricola comune. Questo per far fronte alle catastrofi naturali e fornire incentivi agli agricoltori e ai silvicoltori, affinché alla lotta ai cambiamenti climatici senza far diminuire la produzione agricola. Il dibattito di oggi ci consentirà anche di guardare al futuro e alle opportunità offerte da un comparto fondamentale per l’economia del territorio. Sarà, inoltre, l’occasione per un confronto sulle battaglie della Coldiretti, dall’etichettatura obbligatoria alle modifiche al codice doganale, dalla sicurezza alimentare al principio di reciprocità.

Sul palco, tra i relatori, anche la testimonianza del sindaco di Latina, Matilde Celentano. “Il convegno ‘L’agricoltura al centro: sfide e opportunità per il territorio – commenta la prima cittadina, Matilde Celentano – si inserisce in un contesto di grande rilevanza, dove agricoltura, sostenibilità e comunità si incontrano per costruire insieme un futuro più consapevole. Ringrazio tutti i promotori, i relatori e i partecipanti per l’impegno e la passione che dedicano ogni giorno al mondo agricolo. Come amministrazione comunale siamo orgogliosi di aver organizzato, insieme a Coldiretti Latina, questo Villaggio nel cuore della città e di portare l’attenzione su tematiche importanti che coinvolgono tutti i cittadini. Questo evento rappresenta per l’amministrazione che rappresento non solo un momento di festa e partecipazione, ma anche un’opportunità concreta per valorizzare le nostre eccellenze agricole, promuovere la filiera corta e sensibilizzare la cittadinanza, a partire dai più giovani, su temi fondamentali come la sostenibilità, l’alimentazione sana e il rispetto per l’ambiente”.