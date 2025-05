(AGENPARL) - Roma, 11 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sun 11 May 2025 *La Asd Volley Sermoneta promossa in serie C*

Una serata da incorniciare per lo sport sermonetano: la ASD Volley

Sermoneta ha conquistato ieri sera l’accesso diretto al campionato di Serie

C femminile. Una promozione arrivata al termine di una stagione

straordinaria, affrontata da neopromossa in Serie D, e conclusa con la

vittoria per 3-0 contro il Cisterna88 nella palestra di Doganella di Ninfa.

La squadra, guidata dal tecnico Marco Pavani, ha saputo imporsi nel

campionato grazie a un gioco efficace, grinta e spirito di squadra,

dimostrando maturità tecnica e carattere in ogni partita. Nonostante le

difficoltà affrontate nel corso della stagione, le ragazze non hanno mai

smesso di credere nel loro obiettivo, attirando il plauso delle avversarie

per l’atteggiamento corretto e la qualità del loro gioco.

Il successo è stato reso possibile anche grazie all’impegno di tutta la

società, dei dirigenti Simona Giglioli, Viviana Mion, Stefano Raponi, dello

staff tecnico, della coordinatrice del settore giovanile Sonia Caldon e del

sostegno costante del pubblico locale. Queste le protagoniste del

traguardo: Dafne Cordella, Ludovica Chiappini, Elisabetta Varuni, Viola

Napolano, Laura Bignardi, Silvia Caputo, Martina Di Napoli, Chiara

Calandrini, Silvia Bonsanti, Giulia Raponi, Chiara Di Napoli, Giulia

Minutoli, Francesca Di Napoli.

A congratularsi con la squadra anche il sindaco di Sermoneta, Giuseppina

Giovannoli e il consigliere delegato allo sport Mauro Mariotti: «Le più

sincere congratulazioni a questa splendida realtà sportiva. La promozione è

un orgoglio per tutta la nostra città. La Volley Sermoneta si prepara ora

alla prossima sfida, quella della Serie C, con l’entusiasmo e la

determinazione che l’hanno portata fin qui. Un esempio vincente di sport,

passione e comunità: siamo fieri di voi».