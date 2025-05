(AGENPARL) - Roma, 10 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 10 May 2025 *Sermoneta, il protocollo Comune-Unitre fa “scuola” a livello regionale*

Si è svolta questa mattina a Palazzo Valentini, sede della Città

Metropolitana di Roma, la firma del Protocollo d’Intesa tra ANCI Lazio

(Associazione Nazionale Comuni Italiani) e il Coordinamento regionale delle

Università delle Tre Età (Unitre) del Lazio, un accordo che punta a

rafforzare la cooperazione tra enti locali e realtà del Terzo Settore

impegnate nella formazione permanente e nella promozione della cultura e

sviluppare una Cultura dell’Amministrazione condivisa con forme concrete di

co-progettazione e co-programmazione in ambito culturale e sociale, nel

rispetto dei principi di sussidiarietà e cooperazione. L’obiettivo è

chiaro: creare sinergie efficaci per favorire la crescita culturale,

l’inclusione sociale e l’accessibilità alla cultura nelle comunità locali.

Le Unitre rappresentano motori di aggregazione e promozione sociale, capaci

di animare i territori e creare aggregazione. Un esempio concreto di tale

collaborazione è emerso dal caso “Sermoneta”, unico Comune rappresentato

direttamente all’incontro dal proprio sindaco, Giuseppina Giovannoli,

insieme a presidente e vice presidente di Unitre Sermoneta, Alberto Raponi

e Annamaria Fallongo.

Il modello Sermoneta è stato definito come un “caso studio” per la sua

capacità di coniugare l’azione pubblica dell’amministrazione comunale con

l’impegno civico e culturale dell’associazione Unitre locale. Un patto che

si fonda, come spiegato dal presidente Raponi, «sul rispetto dei ruoli,

sulla condivisione degli obiettivi e sulla determinazione al loro

raggiungimento per il bene della comunità».

«L’Università delle Tre Età di Sermoneta – ha dichiarato il Sindaco

Giovannoli – è un’associazione che svolge un ruolo prezioso nel tenere viva

la sete di conoscenza, offrendo spazi di incontro, stimolo e partecipazione

attraverso la valorizzazione della nostra biblioteca comunale. Il Comune di

Sermoneta è orgoglioso di sostenere l’Unitre, perché crede in una cultura