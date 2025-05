(AGENPARL) - Roma, 10 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 10 May 2025 Gentilissimi,

al link in calce è disponibile il testo del comunicato in oggetto.

https://cultura.gov.it/comunicato/27576

[https://cultura.gov.it/fe/mibact/image/social-default.png]

Biennale, Giuli: “Sconcerto per scomparsa curatrice Koyo Kouch”

“È con grande sconcerto – dichiara il Ministro della Cultura Alessandro Giuli – che apprendo la notizia della prematura scomparsa di…

cultura.gov.it

cordialmente,