Fondazione e-novation: Leone XIV un nuovo Papa per un nuovo mondo

(AGENPARL) - Roma, 9 Maggio 2025

Oggi, la Chiesa cattolica celebra l’inizio del pontificato di Leone XIV, al secolo Marcel Francis Prevost. La Fondazione E-novation, da sempre ispirata ai principi del Vangelo e impegnata nella promozione della vita, della pace, del dialogo tra i popoli e della costruzione di ponti tra culture, saluta con gioia e speranza questa elezione.

Il Conclave appena concluso ha avuto un eccezionale rilevanza non solo spirituale, ma anche geopolitica. In un momento in cui la Chiesa è chiamata a rinnovare la sua missione universale, le dinamiche pre-Conclave avevano messo in evidenza due figure altamente papabili: il cardinale Pietro Parolin, stimato diplomatico e Segretario di Stato vaticano, e il cardinale Luis Antonio Tagle, volto moderno, globale e carismatico, molto seguito sui social e particolarmente apprezzato negli Stati Uniti e in Asia. Eppure, come spesso accade, lo Spirito ha guidato i cardinali verso un nome inatteso, che ha saputo emergere nelle ultime decisive 72 ore: Prevost, outsider silenzioso ma profondo, cosmopolita, e capace di unire le diverse anime della Chiesa.

Leone XIV è il primo Papa americano nella storia, ma anche il meno americano tra gli americani: nato negli Stati Uniti da famiglia di origini francesi, spagnole e italiane, ha vissuto gran parte della sua vita in America Latina, ed è noto per la sua capacità di ascolto, la sua umiltà e la sua visione pastorale. La sua scelta di parlare non solo in italiano, ma anche in spagnolo durante il primo discorso da Pontefice, è un segnale chiaro: la nuova Chiesa parla le lingue del mondo, e guarda oltre i confini.

Nel contesto attuale, il peso della Chiesa si distribuisce su più assi:

– Il Sud America conta oltre mezzo miliardo di fedeli e rappresenta il cuore pulsante del cattolicesimo popolare;

– Il Nord America contribuisce con il maggiore sostegno finanziario alle opere della Chiesa nel mondo;

– L’Asia e l’Africa sono le aree in più rapida crescita, sia in termini di vocazioni che di presenza cattolica;

– L’Europa, pur mantenendo il primato numerico tra i cardinali, è chiamata a condividere il proprio ruolo storico con nuove espressioni ecclesiali.

In questo scenario, Leone XIV incarna la necessità di una Chiesa ponte tra continenti, culture, povertà e poteri, in grado di custodire la Tradizione e al contempo di abbracciare il cambiamento. Il suo profilo è quello di un leader spirituale globale, non mosso dall’ambizione o dalle dinamiche curiali, ma ispirato da una chiamata profonda al servizio.

La Fondazione E-novation rinnova il proprio impegno accanto alla Chiesa di Papa Leone XIV, e si augura che il suo pontificato possa essere un’epoca di pace, di riconciliazione e di costruzione di ponti tra l’umanità divisa.

Che Dio benedica Leone XIV e il suo pontificato.

Che Dio benedica il legame spirituale e umano tra l’America e il Vaticano.

Massimo Lucidi, Presidente Fondazione e-novation