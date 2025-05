(AGENPARL) - Roma, 8 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 08 May 2025 *Papa. Albano (Mef), “Un messaggio di pace e dialogo per l’umanità”*

Roma, 8 maggio – “In un momento storico segnato da incertezze e fragilità,

l’ingresso di Leone XIV sul soglio pontificio ha portato con un’ondata di

gioia. Oggi, in piazza San Pietro, le persone sorridevano e cantavano:una

festa”. È quanto dichiara il Sottosegretario al Ministero dell’Economia e

delle Finanze, onorevole Lucia Albano.

“La prima comunicazione al mondo del Vescovo di Roma – continua – è stata

intrisa di una profonda umanità, ed ha raggiunto il cuore di ciascuno con

parole di conforto, ma soprattutto di speranza. Con un’eco della sua

formazione spirituale, Papa Leone XIV ha parlato di “pace” come di un

bisogno primario dell’anima e di “dialogo” come strumento per sanare le

divisioni, nella consapevolezza che il “male che non prevarrà”.

“Al nuovo Pontefice, che si incammina su una strada impegnativa, giunga il

nostro sentito augurio e la sicura preghiera”, conclude.

*On. Lucia Albano*

*Sottosegretario di Stato all’Economia e Finanze*

*Via XX Settembre, 97- 00187 Roma*