Comunicato Stampa: Gruppo Sella, nel primo trimestre 2025 prosegue la crescita in tutti gli ambiti di attività

Gruppo Sella, nel primo trimestre 2025 prosegue la crescita in tutti gli ambiti di attività

Crescono raccolta, impieghi e numero di clienti

Utile netto consolidato di gruppo: 47,8 milioni di euro (+8,7% rispetto a marzo 2024)

ROE di gruppo: 11,3% (13,5% a marzo 2024)

Margine d’intermediazione: 282,7 milioni di euro (+8% rispetto a marzo 2024)

Margine d’interesse: 136,2 milioni di euro (-0,8% rispetto a marzo 2024)

Ricavi netti da servizi: 121,6 milioni di euro (+12,1% rispetto a marzo 2024)

Costi operativi: 196,2 milioni di euro (+11,2% rispetto a marzo 2024)

Cost/Income ratio: 69% (67% a marzo 2024)

RACCOLTA E IMPIEGHI

RACCOLTA E IMPIEGHI

Raccolta globale: 68,1 miliardi di euro* (+15,2% rispetto a marzo 2024 e +2,4% rispetto a dicembre 2024)

Raccolta netta globale: 2,2 miliardi di euro* (1,7 miliardi di euro a marzo 2024)

Totale impieghi: 12,1 miliardi di euro (+8,3% rispetto a marzo 2024 e +3,4% rispetto a dicembre 2024)

Nuove erogazioni: 940 milioni di euro (760 milioni di euro a marzo 2024)

* inclusa Banca Galileo

Coefficienti gruppo Sella Banca Sella Banca Patrimoni Sella & C.

CET 1 Ratio 13,29% (13,03%) 20,62% (18,99%) 12,57% (14,98%)

Total Capital Ratio 16,23% (15,44%) 23,50% (21,37%) 14,08% (14,98%)

31/03/2025 (31/03/2024)

31/03/2025 (31/03/2024)

ASSET QUALITY

00LIQUIDITÀ

ASSET QUALITY

LCR: 189,56% (215,95% a marzo 2024 e 196,32% a dicembre 2024)

NSFR: 140,44% (141,14% a marzo 2024 e 144,02% a dicembre 2024)

Loan to Deposit ratio: 62,3% (61,7% a marzo 2024 e 61,2% a dicembre 2024)

NPL ratio lordo: 2,8% (3,2% a marzo 2024 e 2,8% a dicembre 2024)

NPL ratio lordo (EBA): 2,5% (2,5% a marzo 2024 e 2,4% a dicembre 2024)

NPL ratio netto: 1,4% (1,7% a marzo 2024 e 1,4% a dicembre 2024)

Coverage NPL: 51,1% (48,7% a marzo 2024 e 51,2% a dicembre 2024)

Coverage sofferenze: 68,1% (65,2% a marzo 2024 e 66,1% a dicembre 2024)

Costo del credito: 39 p.b. (40 p.b. a marzo 2024 e 47 p.b. nell’intero 2024)

Texas Ratio: 20% (23,4% a marzo 2024 e 20,3% a dicembre 2024)

INVESTIMENTI

00PERSONE

INVESTIMENTI

Clienti: 1,45 milioni (+106.000 rispetto a marzo 2024 e +33.600 su dicembre 2024)

Team Sella: 6.672 persone (+237 rispetto a marzo 2024 e +84 su dicembre 2024)

Investimenti (non immobiliari): 22,7 milioni di euro (26,9 milioni di euro nel primo trimestre 2024)

Si prega di fare riferimento alla sezione ‘Note esplicative e metodologiche’ in calce al documento per chiarimenti sulla composizione degli aggregati patrimoniali, delle poste economiche e delle metriche finanziarie utilizzate, oltre alle principali definizioni dei termini utilizzati in questo comunicato stampa.

Il Consiglio d’Amministrazione della capogruppo Banca Sella Holding ha approvato i risultati consolidati al 31 marzo 2025, che hanno confermato il buon andamento del gruppo in tutti gli ambiti di attività, in continuità con il bilancio del 2024, primo anno del nuovo piano strategico “Make an Impact”.

Il trimestre si è chiuso con un utile netto consolidato di 47,8 milioni di euro, in crescita dell’8,7% rispetto ai 43,9 milioni di euro dello stesso periodo dell’anno precedente, e un ROE dell’11,3%. L’utile netto consolidato di pertinenza della capogruppo, al netto della quota di pertinenza di soci terzi presenti nell’azionariato di diverse società del gruppo, è stato di 38 milioni di euro, in crescita del 15,7% rispetto ai 32,8 milioni dell’anno precedente.